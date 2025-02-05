Новая ставка: что подарит Банк России на 14 февраля

Как пояснил собеседник, сохраняется значительная инфляция — к 27 января потребительские цены с начала года выросли на 1,14%. Но Банк России нацелен на замедление кредитования, чтобы сдержать рост инфляции. «И в конце года мы увидели снижение в корпоративном и потребительском кредитовании. Также считаем эффективной мерой, введённые в IV квартале 2024 года макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам, что ограничило кредитование заемщиков», — отметил Иван Ефанов.