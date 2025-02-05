Новая ставка: что подарит Банк России на 14 февраля

Трудный выбор
Опрошенные аналитики полагают, что ЦБ РФ 14 февраля придется выбрать — сохранить ставку на текущем уровне или повысить до 22%. На предыдущем заседании 20 декабря совет директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
«Ключевыми факторами при принятии решения на последних заседаниях Банка России по ключевой ставке были инфляция и кредитование», — пояснила комментарий старший аналитик УК «Тринфико» Алина Караваева.
Кредитование замедлялось, а инфляционное давление оставалось высоким, отметил тогда регулятор.
Но, по оценке Караваевой, динамика кредитования в декабре и январе может быть искажена сезонными факторами.
«Мы ожидаем увидеть сохранение текущего уровня ключевой ставки на февральском заседании на фоне разнонаправленности данных. Однако риски ее повышения сохраняются и, возможно, будут реализованы уже весной», — пояснила эксперт.
В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,14% к 27 января с 10,04% на 20 января. Инфляционные ожидания населения также ускорились. Но недельная инфляция замедляется. Фактором замедления инфляции стал курс доллара, который с начала 2025 года снизился на 3,6% до 98 рублей.
Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов ожидает, что Банк России примет решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт до 22%. «Это позволит усилить сдерживание инфляционных процессов, охладить потребительский спрос и поддержать курс рубля. Если инфляция продолжит расти, возможно дальнейшее повышение ставки в ближайшие месяцы», — прогнозирует он.
Как пояснил Геннадий Фофанов, текущие данные показывают, что охлаждение экономики пока недостаточно. Кредитование бизнеса и компаний снижается незначительно, как и необеспеченное потребительское кредитование. Однако ипотечное кредитование продолжило рост на 0,4%, несмотря на высокие ставки. «Это говорит о том, что меры ЦБ еще не привели к необходимому замедлению спроса», — полагает он.
При этом в начале 2025 года инфляционные риски остаются высокими. Ослабление рубля также продолжает оказывать давление на экономику, особенно на фоне новых санкций против нефтяного сектора, который является основным источником валютных поступлений. «Дополнительным фактором роста цен может стать увеличение бюджетных расходов в первом квартале 2025 года», — отметил Геннадий Фофанов.
«В феврале Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. На наш взгляд, нет выраженных оснований для повышения или снижения ключевой ставки», — рассказал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
«Ожидаем, что в феврале Банк России займёт выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 21%», — согласен аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Как пояснил собеседник, сохраняется значительная инфляция — к 27 января потребительские цены с начала года выросли на 1,14%. Но Банк России нацелен на замедление кредитования, чтобы сдержать рост инфляции. «И в конце года мы увидели снижение в корпоративном и потребительском кредитовании. Также считаем эффективной мерой, введённые в IV квартале 2024 года макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам, что ограничило кредитование заемщиков», — отметил Иван Ефанов.
Последствия
Высокая ставка уже вызвала возмущение бизнеса — сложно привлекать займы для поддержания работы, а про инвестиции уже приходится забывать.
«Ключевая ставка должна однозначной цифрой измеряться», — заявил президент РСПП Александр Шохин на форуме «Российский промышленник». По его словам, ставка не должна быть в 2 раза больше инфляции, как сейчас.
С ним согласна Алина Караваева: «Несмотря на то что мы ожидаем сохранение текущего уровня ключевой ставки, она все еще останется заградительно высокой, что увеличивает стоимость фондирования предприятий. На этом фоне растут их издержки, которые перекладываются на потребителя».
Российские производители и импортеры в этом случае повышают цены для покупателей. «Другими словами, мы входим в инфляционную спираль. Поэтому если раньше можно было использовать такой механизм как сдерживание инфляции через торможение экономики, то сейчас сложно утверждать, что он хорошо работает и показывает эффективность», — полагает эксперт.
С ней не все согласны. «В первом полугодии ожидаем стабилизации инфляции на уровне около 10%. Во втором полугодии рассчитываем на поступательное медленное снижение инфляции до 6,9% на конец 2025 года», — уточнил Денис Попов.
Влияние на рубль
Реальные ставки (разница между номинальной ставкой и инфляцией), как и ключевая ставка, остаются на исторически высоких уровнях, что положительно отразится на национальной валюте и будет способствовать укреплению рубля, отметила Алина Караваева.
Как пояснил Денис Попов, жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать и курсовой стабильности — сохранять привлекательность рублевых активов, ограничивать кредитную активность импортеров и потребителей импортной продукции.
Однако, по его оценке, основными факторами для курсообразования в 2025 году, вероятно, будут баланс внешней торговли и динамика геополитической обстановки.
«Наш базовой прогноз предполагает умеренное ослабление рубля в 2025 году до 107,7 рублей за доллар на конец года на фоне постепенного сужения внешнеторгового профицита», — уточнил Денис Попов.
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