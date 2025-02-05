Индекс PMI в сфере услуг РФ в январе вырос до 54,6 пункта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе 2025 года вырос до 54,6 пункта против 51,2 пункта в декабре. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.
«Последние данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который был самым быстрым за год и самым высоким за время расчета индекса. Повышение деловой активности поставщиков услуг было обусловлено устойчивым ростом новых заказов и более благоприятными условиями спроса», — говорится в сообщении.
Темпы роста ускорились до максимальных значений за 12 месяцев и в целом были стабильными. Компании отметили, что разнообразие направлений линий обслуживания привело к увеличению числа новых заказов.
Компании также отметили увеличение числа работников, устроенных на полную ставку. Однако, темпы роста занятости снизились с декабря и в целом были незначительными.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.