Индекс PMI в сфере услуг РФ в январе вырос до 54,6 пункта

«Последние данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который был самым быстрым за год и самым высоким за время расчета индекса. Повышение деловой активности поставщиков услуг было обусловлено устойчивым ростом новых заказов и более благоприятными условиями спроса», — говорится в сообщении.