Имущество фирмы дочери экс-владельца ЧЭМК арестовали

«Определением от 04.02.2025 заявление общества с ограниченной ответственностью “Агрофирма “Ариант”” о принятии обеспечительных мер удовлетворено в полном объеме», — сказано в сообщении.
Отмечается, что истец 4 февраля попросил суд наложить арест на все движимое, недвижимое имущество ООО «Консультанты Урала» в пределах суммы исковых требований, запретить учредителям, органам управления, акционерам, доверенным и иным уполномоченным лицам ответчика совершать любые действия и принимать любые решения о заключении сделок, связанных с имуществом.
Кроме того, по данным суда, истец просил запретить ответчику принимать любые решения о реорганизации (ликвидации) юрлица, о выплате (объявлении) дивидендов, о распределении прибыли и убытков, о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа, совершать иные операции, ухудшающие имущественное положение.
В пресс-службе отметили, что агрофирма «Ариант» обратилась с исковым заявлением к обществу с граниченной ответственностью «Консультанты “Урала” о взыскании суммы займа в размере 265 млн рублей, процентов за пользование займом в размере 30 млн 716 тыс. 406 рублей 18 копеек, а также расходов по уплате государственной пошлины. Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 09:00 (07:00 мск) 12 марта.
О передаче ЧЭМК и «Арианта»
5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, АО «Компания “Эталон”, ряда юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей. Ответчиками по делу стали АО “Компания “Эталон”, ООО “Группа компаний “Ариант”, Юрий, Людмила, Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы. В счет взыскания надзорное ведомство просило изъять в пользу РФ принадлежащие ООО “Группа компаний “Ариант” 100% долей ООО “Кубань-вино”, ООО “Агрофирма “Южная”, ООО “Агрофирма “Ариант”, ООО “ЦПИ-ариант”, а также принадлежащие АО “Компания “Эталон” 100% долей ООО “Катав-Ивановский литейный завод”.
Агрофирма «Ариант» — крупный агропромышленный холдинг, который является одним из лидеров по производству мясной продукции в Уральском регионе. «Ариант» работает по принципу замкнутого производственного цикла, имеет развитую сеть фирменных магазинов.