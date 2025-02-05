Имущество фирмы дочери экс-владельца ЧЭМК арестовали

В пресс-службе отметили, что агрофирма «Ариант» обратилась с исковым заявлением к обществу с граниченной ответственностью «Консультанты “Урала” о взыскании суммы займа в размере 265 млн рублей, процентов за пользование займом в размере 30 млн 716 тыс. 406 рублей 18 копеек, а также расходов по уплате государственной пошлины. Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 09:00 (07:00 мск) 12 марта.