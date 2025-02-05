Google потратит 75 млрд долларов на гонку в сфере ИИ

Издание приводит отчет компании за четвертый квартал прошлого года. Отмечается, что многие компании увеличивают планируемые вложения средств в создание соответствующей инфраструктуры. Согласно оценкам портала, Google инвестирует значительную часть заявленных средств из капитальных затрат именно в эту область.
«Мы мощно завершили четвертый квартал [2024 года] благодаря нашему лидерству в области ИИ и динамике развития всего бизнеса. <…> Мы уверены в будущих возможностях и для ускорения прогресса планируем инвестировать примерно $75 млрд капиталовложений в 2025 году», — приводит отчет слова Сундара Пичаи, генерального директора Google.
В 2023 году капитальные затраты Alphabet составили 32,3 млрд долларов, отмечает портал.
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