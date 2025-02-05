Google потратит 75 млрд долларов на гонку в сфере ИИ

«Мы мощно завершили четвертый квартал [2024 года] благодаря нашему лидерству в области ИИ и динамике развития всего бизнеса. <…> Мы уверены в будущих возможностях и для ускорения прогресса планируем инвестировать примерно $75 млрд капиталовложений в 2025 году», — приводит отчет слова Сундара Пичаи, генерального директора Google.