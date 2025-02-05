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FA: пошлины Трампа разрушат отношения США с союзниками

Планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Мексики и Канады, а также его угрозы в отношение стран Евросоюза приведут к разрушению отношений с ними и потере американского влияния в мире. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Подрывая доверие союзников путем неизбирательной экономической агрессии, Вашингтон рискует оказаться в изоляции», — сказано в публикации.

Кроме того, отмечает издание, введение Трампом пошлин может усилить позиции России и Китая.

Как добавляет FA, Канаде и союзникам США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе следует развивать отношения с другими странами в области безопасности, энергетики и сельского хозяйства без участия Вашингтона. Так они снизят влияние решений американской администрации на свои экономики.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.