FA: пошлины Трампа разрушат отношения США с союзниками

«Подрывая доверие союзников путем неизбирательной экономической агрессии, Вашингтон рискует оказаться в изоляции», — сказано в публикации.
Кроме того, отмечает издание, введение Трампом пошлин может усилить позиции России и Китая.
Как добавляет FA, Канаде и союзникам США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе следует развивать отношения с другими странами в области безопасности, энергетики и сельского хозяйства без участия Вашингтона. Так они снизят влияние решений американской администрации на свои экономики.
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