Эксперт назвал причину обрушения рынка криптовалют

Ранее сообщалось, что криптотрейдеры потеряли более $2 млрд за сутки из-за обвала цен. Как писал РБК, курс биткоина в понедельник опускался ниже $93 тыс., а общая капитализация рынка криптовалют снизилась более чем на 11%.
«Рынок криптовалют обрушился 3 февраля из-за комплекса макроэкономических и рыночных факторов. Главным триггером стали торговые войны, инициированные администрацией Трампа, которая ввела пошлины в 25% для Канады и Мексики, 10% для Китая, а также пригрозила 100%-ными тарифами странам БРИКС в случае отказа от доллара», — сказал он.
Такая ситуация, отметил аналитик, спровоцировала панику на традиционных рынках. Затем волна распродаж перекинулась на криптовалюты, вызвав массовые ликвидации позиций на сумму свыше $2 млрд, особенно по длинным позициям в биткоине.
«Дополнительное давление оказала структурная слабость рынка: низкая ликвидность из-за распыления капитала по мусорным альткоинам, снятие лимитных ордеров маркет-мейкерами и бегство инвесторов в “безопасные” активы — биткоин и USDT, что привело к росту доминирования BTC до 60% и обвалу Ethereum на 38%», — отметил аналитик.
Говоря о дальнейшей динамике, Владислав Антонов подчеркнул сохранение рисков снижения. Ключевым уровнем поддержки биткоина является $90000. Если он не устоит, вероятен тест зоны $82000−85000.
Напряженность усиливается из-за агрессивной риторики Трампа, который не исключает новых пошлин, а также макроэкономических факторов: решений ФРС, данных по индексу PMI и отчету NFP. Как указал аналитик, низкая ликвидность крипторынка и корреляция с традиционными активами могут продлить период высокой волатильности. Однако временная приостановка пошлин для Канады и Мексики уже позволила биткоину отскочить на 12,35% до $101328, что указывает на чувствительность рынка к политическим сигналам.
«Для закрепления восходящего тренда BTC необходимо преодолеть $105000, но до этого сохраняется вероятность резких ценовых колебаний, особенно при эскалации торговых конфликтов или негативных макроданных, влияющих на решения ФРС США по ставкам», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».