Эксперт назвал причину обрушения рынка криптовалют

Напряженность усиливается из-за агрессивной риторики Трампа, который не исключает новых пошлин, а также макроэкономических факторов: решений ФРС, данных по индексу PMI и отчету NFP. Как указал аналитик, низкая ликвидность крипторынка и корреляция с традиционными активами могут продлить период высокой волатильности. Однако временная приостановка пошлин для Канады и Мексики уже позволила биткоину отскочить на 12,35% до $101328, что указывает на чувствительность рынка к политическим сигналам.