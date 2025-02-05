Экономист рассказал о последствиях роста цен на кофе

«Ожидаемый рост цен на кофе может привести к изменению потребительских предпочтений. Можно предположить снижение спроса в массовом сегменте кофе (не specialty), что подтолкнет часть потребителей к поиску альтернатив, включая переход на чай или более дешевые сорта кофе. Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе», — прокомментировал он.