Экономист рассказал о последствиях роста цен на кофе

Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну.
«Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие 2−3 года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении», — предполагает эксперт.
«Ожидаемый рост цен на кофе может привести к изменению потребительских предпочтений. Можно предположить снижение спроса в массовом сегменте кофе (не specialty), что подтолкнет часть потребителей к поиску альтернатив, включая переход на чай или более дешевые сорта кофе. Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе», — прокомментировал он.
Рост цен на кофе — результат сразу нескольких факторов, пояснил Иванов. Во-первых, климатические изменения: в Бразилии, крупнейшем мировом производителе арабики, наблюдалась засуха, что снижает урожайность. В Колумбии, втором по значимости производителе, неблагоприятные погодные условия также привели к сокращению производства.
Во-вторых, это снижение предложения робусты со стороны Вьетнама, основного поставщика более дешевой разновидности кофе. Вьетнам столкнулся с засухой, что ограничивает объем экспорта.
Кроме этих факторов, на цены оказывает влияние рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе. Также эксперт отметил рост инвестиционного спроса.