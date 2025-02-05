Экономист анонсировал еще одну прибавку к пенсии для работающих россиян

Он также напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Ожидается, что в 2025 году средний размер таких пенсий составит около 15,5 тыс. рублей. Военные пенсии, начиная с 1 января, были повышены на 9,5%, при этом выплаты за январь и февраль военные пенсионеры получат в феврале. Балынин уточнил, что данное повышение является дополнительным, тогда как запланированная индексация состоится с 1 октября, и выплаты вырастут еще на 4,5%.