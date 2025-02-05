Экономист анонсировал еще одну прибавку к пенсии для работающих россиян

Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В январе и феврале 2025 года по поручению президента проведенные индексации (на 7,3% с последующим ростом процента индексации до 9,5%) затронули не только неработающих пенсионеров, но и работающих. При этом важно отметить, что в августе 2025 года работающих пенсионеров будет ждать еще одна “прибавка” к пенсии: беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Максимальный размер беззаявительной корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года составит 437,07 рубля», — отметил экономист.
Он также напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Ожидается, что в 2025 году средний размер таких пенсий составит около 15,5 тыс. рублей. Военные пенсии, начиная с 1 января, были повышены на 9,5%, при этом выплаты за январь и февраль военные пенсионеры получат в феврале. Балынин уточнил, что данное повышение является дополнительным, тогда как запланированная индексация состоится с 1 октября, и выплаты вырастут еще на 4,5%.
С учетом проведенной в январе индексации, средний размер пенсии в России составляет 24 тыс. рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».