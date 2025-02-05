Депутат Гусев попросил усилить контроль за импортными напитками Coca-Cola

«Необходимо усилить контроль и исключить их (напитков компании Coca-Cola — прим. ТАСС) присутствие на полках российских магазинов, пока не будет подтверждена их безопасность. Главное — защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы», — сказал Гусев ТАСС.