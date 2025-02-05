Депутат Гусев попросил усилить контроль за импортными напитками Coca-Cola

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с просьбой усилить контроль над ввозимыми в РФ иностранными газировками компании The Coca-Cola Company. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.
Ранее Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерняя компания американского пищевого гиганта The Coca-Cola Company, объявила о массовом отзыве своей продукции с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии из-за повышенного содержания хлоратов. Меры касаются в том числе напитков Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea.
«Учитывая потенциальную угрозу распространения небезопасных продуктов питания в Российской Федерации, прошу вас предпринять дополнительные меры контроля за вышеуказанными напитками, импортируемыми в РФ», — говорится в документе.
По мнению депутата, ввоз в Россию продукции из указанных партий возможен. Кроме того, не исключено превышение токсичных веществ в других партиях этого производителя, считает парламентарий.
Соответствующие письма также направлены руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву, председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорю Караваеву и президенту Ассоциации компаний интернет-торговли Артему Соколову.
«Необходимо усилить контроль и исключить их (напитков компании Coca-Cola — прим. ТАСС) присутствие на полках российских магазинов, пока не будет подтверждена их безопасность. Главное — защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы», — сказал Гусев ТАСС.