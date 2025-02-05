Данкверт: сливочное масло лидирует среди молочной продукции по числу фальсификата

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сливочное масло лидирует среди всей молочной продукции по количеству выявленного фальсификата по итогам 2024 года. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2025».
«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — в сливочном масле», — сказал он.
Данкверт также сообщил, что Россия по итогам 2024 года увеличила импорт молочной продукции на 100 тыс. тонн, из которых практически 94% приходится на Белоруссию. «Но мы с вами должны быть готовы к тому, чтобы мы развивались сами», — подчеркнул он.