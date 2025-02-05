Данкверт: сливочное масло лидирует среди молочной продукции по числу фальсификата

Данкверт также сообщил, что Россия по итогам 2024 года увеличила импорт молочной продукции на 100 тыс. тонн, из которых практически 94% приходится на Белоруссию. «Но мы с вами должны быть готовы к тому, чтобы мы развивались сами», — подчеркнул он.