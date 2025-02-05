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Данкверт: сливочное масло лидирует среди молочной продукции по числу фальсификата

Руководитель Россельхознадзора также сообщил, что Россия по итогам 2024 года увеличила импорт молочной продукции на 100 тыс. тонн.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сливочное масло лидирует среди всей молочной продукции по количеству выявленного фальсификата по итогам 2024 года. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2025».

«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — в сливочном масле», — сказал он.

Данкверт также сообщил, что Россия по итогам 2024 года увеличила импорт молочной продукции на 100 тыс. тонн, из которых практически 94% приходится на Белоруссию. «Но мы с вами должны быть готовы к тому, чтобы мы развивались сами», — подчеркнул он.