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ЦБ: мошенники используют виртуальные образы карт своих жертв

Злоумышленники стали использовать для обмана россиян виртуальные образы карт. Согласно сценарию, люди сами создают эти образы на смартфонах, сообщает Банк России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мошенники звонят человеку по телефону или в мессенджере и утверждают, что его деньги кто-то пытается похитить. Чтобы обезопасить деньги, убеждают срочно установить на телефоне приложение якобы Центрального банка. Варианты названий этого приложения могут быть разными», — сказано в публикации.

Регулятор добавляет, что мошенники также запрещают пользоваться устройством, пока приложение устанавливается. Затем жертву просят запустить приложение, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора».

На самом деле, отмечает ЦБ, приложение создает виртуальный образ банковской карты жертвы. С помощью этой карты мошенники удаленно снимают деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную оплату.

«То есть, вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон», — поясняется в публикации.

На этом фоне Банк России призвал не скачивать никакие приложения или программы по просьбам незнакомцев и не использовать их по чьему-либо требованию, а также не сообщать посторонним личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать.

«Если сомневаетесь насчет сохранности денег — позвоните в свой банк, набрав вручную номер с официального сайта банка или обратной стороны карты», — заключил регулятор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».