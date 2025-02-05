ЦБ: мошенники используют виртуальные образы карт своих жертв

«Мошенники звонят человеку по телефону или в мессенджере и утверждают, что его деньги кто-то пытается похитить. Чтобы обезопасить деньги, убеждают срочно установить на телефоне приложение якобы Центрального банка. Варианты названий этого приложения могут быть разными», — сказано в публикации.
Регулятор добавляет, что мошенники также запрещают пользоваться устройством, пока приложение устанавливается. Затем жертву просят запустить приложение, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора».
На самом деле, отмечает ЦБ, приложение создает виртуальный образ банковской карты жертвы. С помощью этой карты мошенники удаленно снимают деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную оплату.
«То есть, вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон», — поясняется в публикации.
На этом фоне Банк России призвал не скачивать никакие приложения или программы по просьбам незнакомцев и не использовать их по чьему-либо требованию, а также не сообщать посторонним личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать.
«Если сомневаетесь насчет сохранности денег — позвоните в свой банк, набрав вручную номер с официального сайта банка или обратной стороны карты», — заключил регулятор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».