Bloomberg узнал, какой экономический ущерб нанесли пожары в Калифорнии

Экономические потери от пожаров в округе Лос-Анжелес составят от 95 до 164 млрд долларов, они могут стать вторым по величине стихийным бедствием в США, подсчитали экономисты Жиюн Ли и Уильям Ю из Калифорнийского университета. Соответствующий доклад есть у агентства Bloomberg.