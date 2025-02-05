Bloomberg узнал, какой экономический ущерб нанесли пожары в Калифорнии

Пожары в Итоне и Палисейдсе вспыхнули 7 января, напоминает издание. Они унесли жизни как минимум 29 человек, сожгли более 37 тысяч акров (15 тысяч гектаров) земли и уничтожили 16 тысяч объектов инфраструктуры, в том числе 11 тысяч домохозяйств.
Согласно докладу, страховые убытки оцениваются в 75 млрд долларов. Кроме того, катастрофа сократит ВВП Лос-Анжелеса на 4,6 млрд долларов, или 0,5%, в 2025 году.
«С точки зрения экономических величин, это очень много. Понадобится время, чтобы местная экономика оправилась, предстоит выяснить, восстановится ли она вообще», — сказал Ли Bloomberg.
Как подчеркивают экономисты, ущерб от пожаров в Лос-Анжелесе уступает только урагану «Катрина», который пронесся через Новый Орлеан в 2005 году и привел к потерям на 200 млрд долларов.
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