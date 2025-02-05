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Банкам в России запретили открывать счета иностранцам, подлежащим высылке

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Банкам в России теперь запрещено открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, в отношении которых применяется режим высылки, соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности» вступили в силу с 5 февраля.

Источник: © РИА Новости

С 5 февраля в России к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в РФ, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения этого вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.

«Кредитной организации запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», — говорится в законе.

Однако из этого правила предусмотрены исключения. Включенные в реестр контролируемых лиц смогут осуществлять денежные переводы для уплаты установленных законом обязательных платежей, также на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства можно будет переводить не более 30 тысяч рублей в месяц. Такой же суммой ограничена выдача им наличных денег.

Кроме того, у банков появляется обязанность предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам указанных лиц по запросу руководителей органов внутренних дел или их заместителей.