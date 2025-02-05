Аналитики ЦБ понизили ожидания по средней ключевой ставке до 20,5%

Аналитики ожидают дефицит консолидированного бюджета в 2025 году — 1,2% ВВП (в декабре — 1,1%). Прогнозы на 2026 и 2027 годы не изменились — 1% ВВП. Прогноз экспорта товаров и услуг при этом заметно пересмотрен вниз — до $458 млрд в 2025 году (-$17 млрд), $463 млрд в 2026 году (-$17 млрд), $472 млрд в 2027 году (-$10 млрд). Это на 14% ($78 млрд) ниже, чем экспорт в 2021 году.