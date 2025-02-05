Аналитики ЦБ понизили ожидания по средней ключевой ставке до 20,5%

Так, прогноз на 2025 год понижен до 20,5% годовых (-0,8 процентного пункта), на 2026 год — повышен до 15% годовых (+0,4 п. п.). Прогноз на 2027 год (10,4% годовых) остается заметно выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8% годовых).
Прогноз инфляции на 2025 год повышен до 6,8% (+0,8 п. п. к декабрьскому опросу), на 2026 год — изменен менее существенно, до 4,6% (+0,1 п. п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 году.
Прогнозы роста ВВП в 2025 и 2027 годах несколько повышены, в 2026 году — без изменений: 1,6% (+0,1 п. п.), 1,7% и 2,0% (+0,1 п. п.) соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста также немного повышена — 1,9% (+0,1 п. п.). Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит +11,9% (+11,7% в декабре).
Аналитики ожидают дефицит консолидированного бюджета в 2025 году — 1,2% ВВП (в декабре — 1,1%). Прогнозы на 2026 и 2027 годы не изменились — 1% ВВП. Прогноз экспорта товаров и услуг при этом заметно пересмотрен вниз — до $458 млрд в 2025 году (-$17 млрд), $463 млрд в 2026 году (-$17 млрд), $472 млрд в 2027 году (-$10 млрд). Это на 14% ($78 млрд) ниже, чем экспорт в 2021 году.
Прогнозы по импорту товаров и услуг также понижены, но менее заметно, чем для экспорта — $380 млрд (-$2 млрд) в 2025 году, $390 млрд (-$5 млрд) в 2026 году, $399 млрд (-$2 млрд) в 2027 году. Это на 6% ($22 млрд) выше, чем импорт в 2021 году.
Прогноз курса доллара повышен на всем прогнозном горизонте. Аналитики ожидают средний курс на уровне 104,7 ₽ за доллар в 2025 году, 108,8 ₽ в 2026 году и 110,4 ₽ в 2027 году (в 2025—2027 годах рубль слабее на 2,6−4,6% по сравнению с декабрьским опросом).
Также, согласно ожиданиям, цена на нефть марки Brent в среднем в 2025—2026 годах будет стоить $75 за баррель. В 2027 году цена снизится до $72 за баррель.