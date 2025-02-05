Америка против всех: во что выльется торговая война Трампа

По кому ударит сильнее
Софья Главина, к.э.н., доцент Экономического факультета РУДН, напомнила, что пошлины вступили в силу с 4 февраля — 25% на товары из Мексики и Канады, 10% на канадские энергоресурсы и 10% на китайские товары, затрагивающие торговлю на $1,3 трлн.
«Из трех стран, скорее всего, больше всего пострадает Китай, так как он является крупнейшим торговым партнером США и сильно зависит от экспорта в эту страну», — отметила она.
При этом, по словам экономиста, Мексика и Канада также могут понести значительные потери, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение и сельское хозяйство.
Олег Иванов, к.э.н., старший преподаватель кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, напротив, указал, что наибольшие потери понесёт Мексика, так как до 80% её экспорта направляется в США. По оценкам аналитиков, падение ВВП страны может составить в диапазоне 3 — 4,5%. Канада также уязвима, но ее экономика более диверсифицирована.
А вот Китай, имея более широкие экспортные рынки, пострадает меньше, прогнозирует эксперт: возможны замедление роста и ослабление юаня.
Ценовой «бумеранг»
По словам Олега Иванова, введение пошлин неизбежно приведет к росту цен на товары в США.
«Американская экономика тесно интегрирована с Канадой и Мексикой в рамках USMCA, а Китай остается крупнейшим поставщиком потребительских товаров. Это может спровоцировать рост инфляции в США и, как следствие, повышение процентной ставки ФРС», — пояснил он.
Софья Главина уточнила, что средняя ставка тарифов в США вырастет с 2,6% до 10,7%, что приведет к замедлению экономического роста на 1,2% и увеличению инфляции на 0,7%. В целом, по ее словам, Федеральная резервная система окажется в затруднительном положении, так как снижение роста ВВП требует снижения ставок, в то время как растущая инфляция может вынудить их повышать ставки.
Кроме того, пошлины, введенные администрацией Трампа против Мексики, Канады и Китая, могут нанести значительный ущерб экономике США. К основным последствиям эксперт отнесла увеличение цен для потребителей, снижение конкурентоспособности, а также ответные меры со стороны Китая, Мексики и Канады.
Удар по Европе
Как подчеркнул Олег Иванов, пошлины Трампа повлияют на европейскую автомобильную промышленность. Автопром ЕС использует Мексику как производственную базу для экспорта в США.
«Повышенные пошлины приведут к удорожанию автомобилей и снизят их конкурентоспособность на американском рынке. Для головных подразделений этих компаний в ЕС это обернется ухудшением финансовых показателей, что усилит стагнацию в промышленном секторе Европы», — пояснил он.
Как добавила Софья Главина, пошлины США приведут к экономическому спаду в Европе, особенно, если Штаты введут тарифы на европейские товары. Еще одним последствием она назвала снижение экспорта — европейские компании, экспортирующие товары в США, могут столкнуться с уменьшением спроса из-за повышения цен на свои продукты.
«Европа может ответить на действия Трампа введением собственных тарифов, что приведет к дальнейшему ухудшению торговых отношений между США и ЕС», — также указала экономист.
Помимо этого, по мнению эксперта, страны ЕС могут начать активнее искать новые рынки для экспорта, что может привести к укреплению торговых связей с другими регионами, такими как Азия или Африка.
Что будет дальше?
По словам Софьи Главиной, страны, на товары которых наложили пошлины, могут ответить несколькими способами. В том числе, ввести ответные тарифы.
Китай, напомнил Олег Иванов, уже ввел тарифы на энергоносители и сельскохозяйственную технику из США, а также экспортный контроль на критически важные металлы, включая вольфрам, молибден, индий, что ударит по американскому высокотехнологичному сектору.
«Особенно важно, что Китай ужесточает экспортный контроль над редкоземельными металлами, которые жизненно необходимы для микроэлектроники и других высокотехнологичных отраслей — а именно к ним проявляет значительный интерес Трамп», — сказал экономист.
Кроме того, по его словам, ЕС может ввести дополнительные тарифы на американские товары, такие, как вино, виски и мотоциклы Harley-Davidson. Подобные меры уже применялись в торговой войне 2018 года.
Страны БРИКС, если Трамп исполнит раннюю угрозу и введет пошлины против них, могут ускорить дедолларизацию и углубить торговлю в национальных валютах, снижая зависимость от американской финансовой системы, добавил эксперт.
Софья Главина также отметила, что ответом на тарифы США могут стать дипломатические меры, например, обращение в международные организации, либо развитие сотрудничества с другими государствами, которое сформирует новые торговые пути и исключит США.
Кроме того, страны могут начать развивать собственное производство, чтобы снизить зависимость от американских товаров и услуг, подчеркнула эксперт.
Кто окажется в выигрыше?
Некоторые страны-поставщики могут выиграть от введения пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, сказала Софья Главина.
Она уточнила, что, например, Вьетнам в качестве альтернативного производителя для американских компаний может увеличить экспорт в США, особенно в текстильной промышленности и электронике. Индийские компании также могут воспользоваться снижением импорта из Китая и других стран.
«Малайзия и Таиланд также могут стать выгодными поставщиками для американских компаний, которые ищут альтернативы китайским товарам», — подчеркнула экономист.
Главина добавила, говоря о сельском хозяйстве, что Бразилия и Аргентина могут увеличить экспорт продукции в США, если пошлины на мексиканские и канадские товары повлияют на их конкурентоспособность.
«Торговые войны, инициированные США, создают глобальную нестабильность, разрывают цепочки поставок и ведут к росту цен во всем мире. В краткосрочной перспективе США могут выиграть за счет ограничения конкуренции, но в долгосрочной это приведет к замедлению мировой экономики, падению доверия к американской торговой политике и усилению многополярности», — заключил Олег Иванов.
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