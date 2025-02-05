Америка против всех: во что выльется торговая война Трампа

Софья Главина уточнила, что средняя ставка тарифов в США вырастет с 2,6% до 10,7%, что приведет к замедлению экономического роста на 1,2% и увеличению инфляции на 0,7%. В целом, по ее словам, Федеральная резервная система окажется в затруднительном положении, так как снижение роста ВВП требует снижения ставок, в то время как растущая инфляция может вынудить их повышать ставки.