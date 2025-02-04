Жена экс-владельца ЧЭМК проиграла процесс с судебными приставами

Ранее пристав обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее Антиповым на праве собственности. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Генеральная прокуратура Российской Федерации.