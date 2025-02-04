Жена экс-владельца ЧЭМК проиграла процесс с судебными приставами

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отказал жене бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Людмиле Антиповой в удовлетворении требований искового заявления к Главному межрегиональному (специализированному) управлению ФСПП, говорится в картотеке суда.
«Принят судебный акт — отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — сказано в картотеке.
13 августа 2024 года сообщалось, что в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Антиповой к ведущему СПИ УИОИП Кирилловой Алле Сергеевне, Главному межрегиональному (специализированному) управлению Федеральной службы судебных приставов.
Ранее пристав обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее Антиповым на праве собственности. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Об изъятии ЧЭМК у бывших владельцев
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» по требованию Генпрокуратуры.
5 апреля Арбитражный суд Челябинской области также удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, АО «Компания “Эталон”, ряда юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали АО «Компания “Эталон”, ООО “Группа компаний “Ариант”, Юрий, Людмила и Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.
АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.