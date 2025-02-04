Юрист объяснил, как вступить в наследство по новым правилам

«Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство, в целях проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Такая проверка не потребуется только в случае, если нотариусу представлены документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств», — уточнил эксперт.