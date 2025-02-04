Юрист объяснил, как вступить в наследство по новым правилам

Владимир Путин подписал поправки к закону о нотариате 8 августа 2024 года. Согласно нововведениям, теперь ЗАГСы смогут передавать сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах нотариусам, расскзал Хаминский РИА Новости.
«Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство, в целях проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Такая проверка не потребуется только в случае, если нотариусу представлены документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств», — уточнил эксперт.
Юрист заявил, что внедрение нового порядка облегчит процедуру подтверждения родственных связей для наследников и уменьшит количество судебных разбирательств, связанных с наследством.
По словам Хаминского, дополнительная проверка поможет предотвратить случаи мошенничества, при которых злоумышленники пытаются получить наследство, используя подделанные документы.
Доступ к информации из ЗАГСов позволит нотариусам сделать процесс уведомления родственников об открытии наследственного дела более простым и оперативным, заключил эксперт.
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