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Юрист объяснил, как вступить в наследство по новым правилам

Новый порядок вступления в наследство начнет действовать с 5 февраля 2025 года, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Владимир Путин подписал поправки к закону о нотариате 8 августа 2024 года. Согласно нововведениям, теперь ЗАГСы смогут передавать сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах нотариусам, расскзал Хаминский РИА Новости.

«Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство, в целях проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Такая проверка не потребуется только в случае, если нотариусу представлены документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств», — уточнил эксперт.

Юрист заявил, что внедрение нового порядка облегчит процедуру подтверждения родственных связей для наследников и уменьшит количество судебных разбирательств, связанных с наследством.

По словам Хаминского, дополнительная проверка поможет предотвратить случаи мошенничества, при которых злоумышленники пытаются получить наследство, используя подделанные документы.

Доступ к информации из ЗАГСов позволит нотариусам сделать процесс уведомления родственников об открытии наследственного дела более простым и оперативным, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».