Wildberries запустил возможность заказа рецептурных лекарств

«Компания “РВБ” (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в тестовом режиме бронирование лекарств с помощью Click&Collect — сервиса самовывоза из торговых точек. Он уже доступен в мобильном приложении маркетплейса на iOS и Android. Благодаря сервису клиенты смогут заказать все виды лекарств через онлайн-платформу и забрать их в одной из ближайших аптек-партнеров», — рассказали в пресс-службе.