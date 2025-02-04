Wildberries запустил возможность заказа рецептурных лекарств

«Компания “РВБ” (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в тестовом режиме бронирование лекарств с помощью Click&Collect — сервиса самовывоза из торговых точек. Он уже доступен в мобильном приложении маркетплейса на iOS и Android. Благодаря сервису клиенты смогут заказать все виды лекарств через онлайн-платформу и забрать их в одной из ближайших аптек-партнеров», — рассказали в пресс-службе.
Первым партнером площадки станет интернет-аптека Polzaru, входящая в группу фармацевтического дистрибьютора ФК «Пульс». В начале тестирования сервис будет функционировать в определенных районах Москвы. В дальнейшем такая опция появится и в других городах России.
В рамках данной модели партнерства Wildberries выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем. Дистрибьютор берет на себя хранение, сборку и доставку заказа в партнерскую аптеку, в которой покупатель оплачивает товары на кассе. Для рецептурных лекарств предусмотрена только схема постоплаты. Клиенту также необходимо будет предъявить фармацевту рецепт, выписанный лечащим врачом.
Как указали в пресс-службе объединенной компании, в планах маркетплейса — внедрение предоплатной системы расчета при подключении к проекту самовывоза новых ретейлеров с другими товарными категориями. Руководитель направления доставки силами продавца Wildberries и Russ Елизавета Шлеин отметила, что новое направление Click&Collect, которое запустилось в конце 2024 года, уже дает ощутимые результаты.
«Благодаря заключению сотрудничеств с крупными ретейл-игроками наша онлайн-витрина постепенно насыщается все новым ассортиментом продукции. Помимо этого, такие партнерства позволяют нам диверсифицировать способы доставки товаров до клиентов, повышая удобство получения заказов в пешей доступности», — сказала Шлеин, слова которой привели в пресс-службе.