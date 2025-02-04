Вирус граппы. В России растет спрос на экзотический алкоголь

Осенью 2023 года калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» первым в России запустил производство собственного бренда соджу Stun (см. «Ъ» от 19 сентября 2023 года). По словам владельца КЛВЗ «Кристалл» Павла Победкина, в 2024 году соджу стало главным драйвером роста продаж у компании в категории аперитивов — почти 350%. Однако это во многом связано с тем, что его полноценные продажи начались только в прошлом году, уточняет он. Тем не менее эксперт ожидает сохранения положительной динамики в 2025 году. «Основной рост сейчас идет именно за счет увеличения дистрибуции и охвата рынка», — говорит Победкин. По его словам, поэтому сегмент становится интересным и для самих производителей.