В России сократилось количество аэропортов-миллионников

Гораздо более скромный рост показал петербургский Пулково, за год пассажиропоток вырос только на 3%, с 20,4 млн до 20,9 млн пассажиров. Но в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково) подчеркнули, что это новый рекорд аэропорта за всю историю его работы. На внутренних рейсах обслужено 16,7 млн пассажиров, на международных — 4,2 млн, по международным направлениям прирост составил около 24% к 2023 году, говорил Леонид Сергеев, гендиректор ВВСС в интервью «Коммерсанту». Объем перевозок в города Китая увеличился в три раза, Таиланда — в четыре раза, Узбекистана — на 24%, ОАЭ — на 19%, Турции — на 17%. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент. Новыми направлениями в 2024 году стали Алма-Ата (Казахстан), Бангкок (Таиланд), Батуми (Грузия), Гомель (Белоруссия), Карши и Наманган (Узбекистан). Наиболее популярными российскими направлениями по итогам года стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань. Пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой увеличился на 3%, сказали в пресс-службе ВВСС.