Творожные новости: ритейл и производители молока начали переговоры о ценах

Стоимость молочной продукции
Торговые сети рассматривают уведомления нескольких крупных производителей молочной продукции (молоко, творог, сметана, йогурт) о повышении цен на свои товары, которое запланировано на февраль. Соответствующие документы направили такие компании, как «Вимм-Билль-Данн» (торговая марка «Домик в деревне»), Health & Nutrition (бренд «Простоквашино», «Актибио»), Ehrmann, «Савушкин продукт», «Молочный кит» (Milk on). С письмами ознакомились «Известия».
Заявки о повышении тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности, часть из них еще находится на рассмотрении. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
— Ритейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промоакций и отсрочках в принятии. Розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными, — отметил он.
Сейчас ритейлеры удерживают минимальные наценки от 5 до 10% на целый ряд позиций в молочной категории: крупнейшие сети снизили наценки более чем на 500 наименований социально значимых товаров, включив в перечень сметану, творог, ряженку, кефир, добавил Игорь Караваев. В магазинах компаний стоимость 1 л питьевого молока «первой цены» (самой бюджетной) составляет около 72 рублей, это на 27% ниже средних цен по стране с учетом всех форматов розничной торговли.
Повышение цен на молочную продукцию — мера вынужденная, сказала «Известиям» глава Молочного союза Людмила Маницкая. Производители прикладывают усилия для сдерживания роста с учетом высокой социальной значимости этих товаров. Она добавила, что есть общее увеличение затрат на его изготовление — на корма, электроэнергию, транспортные расходы, влияет и инфляция. Сказываются и позитивные факторы: на рынке работает система прослеживаемости «Меркурий», а значит, он постепенно обеляется, фальсификат теперь всё труднее изготовить. В итоге для легального производства нужно больше сырья.
— Если спрос растет, а предложение за ним не поспевает, то рынок откликается увеличением цен. Тем более важно учитывать, что наценка розничных сетей на молочную продукцию, например, на сливочное масло, зачастую достигает и превышает 100%, на что мы уже обращали внимание ФАС. То есть основная доходность аккумулируется не в сфере производства, а в конечном звене цепи поставок — в торговле, — пояснила она.
Корректировка цен на молочные продукты — следствие накопленного увеличения себестоимости производства и переработки молока, отметили «Известиям» в Союзмолоке.
— Ключевым фактором остается рост затрат на производство сырья из-за подорожания отдельных компонентов кормовой базы, энергоресурсов, общей инфляции и системного повышения стоимости оплаты труда наемного персонала, — добавили там.
В сегменте переработки также растет себестоимость по всем ключевым статьям затрат, главным образом, по основной статье — приобретение сырого молока. Рост цен на сырье год к году составил 25%, в результате в ноябре 2024 года, по предварительным оценкам, увеличение себестоимости сырого молока в годовом выражении составило 9%, готовой молочной продукции — в среднем около 22%, оценили в Союзмолоке.
Какие компании планируют повысить цены
«Известия» ознакомились с документами компаний «Вимм-Билль-Данн» (торговая марка «Домик в деревне»), Health & Nutrition (бренд «Простоквашино», «Актибио»), Ehrmann, «Савушкин продукт», «Молочный кит» (Milk on), которые они направили в адрес ритейлеров. Все производители указали, что себестоимость производства активно растет, что вынуждает их пересматривать стоимость товаров.
В качестве причины компания «Вимм-Билль-Данн» также упомянула ослабление курса, что сказалось на ключевых позициях импорта. В итоге продукция подскочит в цене на 7% и более, речь идет о твороге, сметане, молоке, йогуртах, рассказал «Известиям» источник в одной из торговых сетей, которая получила бумаги компании.
Health & Nutrition (бренд «Простоквашино») меняет стоимость части продуктов за счет сокращения промоскидок с 1 февраля, сообщила компания в документах торговым сетям. Ehrmann пересматривает условия для всех своих партнеров также в начале этого месяца. Там напомнили, что последний раз меняли свои цены на молочку не так давно — в октябре 2024 года. Но с тех пор многие виды сырья и упаковки подорожали. Так, например, молоко прибавило в цене 15%, протеин — 32%, сухая молочная сыворотка — 65%, картон — 7%. В компании подчеркнули, что «такое повышение отпускных цен в полной мере не покрывает удорожание себестоимости готовой продукции».
С аналогичными проблемами столкнулись в «Савушкином продукте». Основная причина — также рост себестоимости производства на фоне подорожания сырья и материалов в IV квартале, говорится в документах компании. Пересмотр стоимости критично для производителя, говорится в документе, «дальнейшая реализация по действующим ценам является экономически неэффективной».
Екатеринбургский «Молочный кит» указал, что стоимость сырья-молока за весь 2024 год выросла более чем на 45%, цены за ноябрь-декабрь по отношению к октябрю увеличились на 15%, поэтому производитель пересматривает отпускную стоимость товаров на 10%. Этот показатель меняется для всех торговых сетей сразу.
Источник «Известий» в одной из федеральных торговых сетей подчеркнул, что производители пересматривают цены на молочку, но без учета сливочного масла, оно уже не дорожает: стоимость в рознице слишком высока для потребителей.
Согласно данным Росстата, за год к декабрю 2024-го средняя розничная цена сметаны по России составила 340 рублей за 1 кг (+20% к декабрю 2023 года), молоко пастеризованное подорожало на 19%, до 89,8 рублей за литр, сливочное масло — на 38,8%, до 1,2 тыс. рублей за 1 кг.
В Минсельхозе подтвердили «Известиям», что в РФ фиксируют «существенный рост себестоимости производства молока и молочной продукции по многим направлениям: увеличиваются затраты на энергоресурсы, оборудование, технику и запчасти, упаковку, транспортные расходы и другие составляющие».
— Производство молочных продуктов в нашей стране стабильно увеличивается. Для удовлетворения растущего спроса и насыщения внутреннего рынка в 2024 году производители нарастили объемы выпуска почти всей продуктовой линейки. Так, в январе-ноябре было выпущено свыше 5,5 млн т питьевого молока, что на 5% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Другие позиции демонстрируют схожую динамику: например, сыры (+5,7%), творог (+5,7%), сливки (+15,6%), йогурт (+6,9%), мороженое (+17,3%) и так далее, — отметили в министерстве.
Впрочем, молочная отрасль — одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе, подчеркнули в Минсельхозе. В 2023-м она получила 62 млрд рублей, в 2024-м — почти 81 млрд рублей. Прямые субсидии компании получают на возмещение затрат, связанных с производством животноводческой продукции, например, на 1 кг реализованного молока, на племенное поголовье основного стада, на приобретение племенного молодняка и так далее.
ФАС мониторит стоимость социально значимых товаров, сказали «Известиям» в антимонопольной службе.
— Необоснованное повышение цен — основание для применения мер антимонопольного реагирования, — напомнили там.
В ведомстве добавили, что ранее ФАС направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции с тем, чтобы проанализировать обоснованность повышения расценок. Более того, служба уже проводит проверки в этой отрасли на предмет антиконкурентных соглашений.