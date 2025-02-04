Творожные новости: ритейл и производители молока начали переговоры о ценах

Health & Nutrition (бренд «Простоквашино») меняет стоимость части продуктов за счет сокращения промоскидок с 1 февраля, сообщила компания в документах торговым сетям. Ehrmann пересматривает условия для всех своих партнеров также в начале этого месяца. Там напомнили, что последний раз меняли свои цены на молочку не так давно — в октябре 2024 года. Но с тех пор многие виды сырья и упаковки подорожали. Так, например, молоко прибавило в цене 15%, протеин — 32%, сухая молочная сыворотка — 65%, картон — 7%. В компании подчеркнули, что «такое повышение отпускных цен в полной мере не покрывает удорожание себестоимости готовой продукции».