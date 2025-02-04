Суд признал законным решение о банкротстве Блиновской

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма на тот момент составляла свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей.