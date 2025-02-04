Российский суд не стал банкротить бельгийский депозитарий Euroclear

Представитель НРД в суде отмечал, что деньги на счетах Euroclear принадлежат не самому депозитарию, а его клиентам, по аналогии с тем, как сам национальный депозитарий учитывает активы своих клиентов. «Поэтому это не то имущество, которое может включаться в конкурсную массу как таковую», — объяснял в суде представитель НРД. Кроме того, деньги со спецсчетов, согласно указу президента № 665, используются для выплат по заблокированным иностранным ценным бумагам, которые принадлежат россиянам, напоминали в НРД. «Введение процедуры банкротства [Euroclear] поставит под сомнение и под угрозу возможность исполнения требований указа № 665», — предупреждал представитель национального депозитария.