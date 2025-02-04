Reuters: ограниченные Китаем к экспорту металлы критически важны для США

4 февраля Минкоммерции КНР ввело экспортный контроль вольфрама, теллура, висмута, молибдена и индия «в целях защиты национальной безопасности и интересов». Этот шаг был предпринят после повышения администрацией президента США Дональда Трампа импортных тарифов на китайскую продукцию на 10%.
По информации Reuters, Китай обеспечивает более 80% мирового производства вольфрама, использующегося для производства полупроводников, бронебойных снарядов и для радиационной защиты. Примерно 60% потребления вольфрама в США приходится на карбид вольфрама.
Теллур — это побочный продукт переработки меди, используемый в производстве микросхем, солнечных батареях и металлургии. В 2024 году Китай произвел около 75% мирового объема теллура, большинство товаров с содержанием теллура ввозится в США из-за рубежа, поясняет агентство.
Висмут применяется в производстве сплавов, медикаментах и ядерной промышленности. В 2023 году в КНР произвели около 130 тыс. тонн висмута, что составило более 80% мирового объема. США прекратили производство этого металла в 1997 году и полностью зависят от импорта. В 2024 году четверть импорта индия в США также пришлась на КНР, этот металл используется для обеспечения работы сетей 5G, в полупроводниковой и атомной сферах, а также в экранах для смартфонов.
Молибден нужен для увеличения термостойкости и прочности сплавов, что необходимо в автомобилестроительной отрасли и электронике. Китай обеспечил около 40% мирового производства в прошлом году по сравнению с 12% США.