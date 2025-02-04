Reuters: ограниченные Китаем к экспорту металлы критически важны для США

Висмут применяется в производстве сплавов, медикаментах и ядерной промышленности. В 2023 году в КНР произвели около 130 тыс. тонн висмута, что составило более 80% мирового объема. США прекратили производство этого металла в 1997 году и полностью зависят от импорта. В 2024 году четверть импорта индия в США также пришлась на КНР, этот металл используется для обеспечения работы сетей 5G, в полупроводниковой и атомной сферах, а также в экранах для смартфонов.