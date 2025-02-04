Проблемы с продажей обуви в России объяснили отсутствием денег

Генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев объяснил, что у покупателей просто нет денег и они стали экономить, выбирая через маркетплейсы более дешевый импорт. В целом ситуация в обувной индустрии сложная — более 60 крупнейших обувных фабрик обанкротились или закрылись. Зимние ботинки и сапоги не выходит продать даже со скидкой.
Эксперт рынка ретейла и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская рассказала, что погода все же добавила проблем для сектора. Скоро в магазины начнет приходить новая коллекция, но нынешняя далека от того, чтобы быть проданной. «Будет банально некуда складывать зимнюю коллекцию на приход весенне-осенней», — заключила она.
Онлайн-продавцы чувствуют себя довольно уверенно в финансовом плане, но и им приходится давать максимальные скидки на залежавшийся товар, добавил эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов. По его словам, все хотят освободить склады к апрелю.
Ранее сообщалось, что в 2024 году треть покупок одежды и обуви за рубежом в России пришлась на Китай — рост 19,3 процентного пункта. До этого на первой позиции находились США, но теперь доля покупок в американских магазинах снизилась до 25,6 процента (минус 13,5 процентных пункта).