Проблемы с продажей обуви в России объяснили отсутствием денег

Производители и продавцы зимней обуви сталкиваются с падением продаж в России, при этом теплая зима в центральном регионе повлияла на это факт лишь опосредовано, сама проблема проявилась еще до нее. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».