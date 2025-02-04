Правительство определило перечень отраслей, на которые не будут распространяться ограничения на плавающие ставки по кредитам

Зачастую проекты в этих сферах реализуются на базе отдельных, специально созданных организаций, которые могут быть отнесены к микропредприятиям. Таким предприятиям выгодно брать кредит по плавающим ставкам, поскольку в этом случае процентная ставка будет ниже рыночной из-за риска её возможного повышения.