Правительство определило перечень отраслей, на которые не будут распространяться ограничения на плавающие ставки по кредитам

Решение позволит поддержать жилищное строительство, которое играет определяющую роль в экономике, а также ритейлеров и гостиничную отрасль, что особенно важно в условиях санкционных ограничений.
Зачастую проекты в этих сферах реализуются на базе отдельных, специально созданных организаций, которые могут быть отнесены к микропредприятиям. Таким предприятиям выгодно брать кредит по плавающим ставкам, поскольку в этом случае процентная ставка будет ниже рыночной из-за риска её возможного повышения.
Так, например, для застройщиков фиксированная процентная ставка по кредитам на сегодняшний день может достигать 27−28% годовых. В то же время размер плавающей ставки составляет около 20% годовых.
В июне 2024 года депутаты Госдумы приняли поправки в ряд действующих законов, которыми было ограничено использование плавающей ставки по кредитам. Этими же поправками Правительство было наделено правом определить отрасли, на которые не будут распространяться такие ограничения.
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