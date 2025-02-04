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Посол Ирана в России считает, что Москве и Тегерану не нужен SWIFT

Во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что проблема связи между платежными системами «Мир» и «Шетаб» частично урегулирована. Цитату посла с пресс-конференции приводит «Интерфакс».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Могу подтвердить, что для банковских отношений Иран и Россия не нуждаются в SWIFT. У нас есть собственные конфиденциальные системы передачи банковских сообщений. Второй вопрос — это соединение систем “Мир” и “Шетаб”. Часть соединения этих систем уже пройдена. В прошлом году мы по сути запустили начальный этап этого проекта. Осталась другая часть этой работы, которой мы займемся в этом году», — цитирует «Интерфакс» Джалали.

Иранский посол предположил, что в 2025 году большая часть проблем во взаиморасчетах будет решены благодаря имеющимся договоренностям. Он напомнил о еще другом соглашении между Центробанками двух стран, которое называется «денежное соглашение».

Джалали подчеркнул, что председатели Центробанков РФ и Ирана неоднократно встречались как в прошлом году, так и в этом, что позволило, в частности, продвинуть решение вопроса о системах передачи банковских сообщений между двумя странами, которые будут соединены.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».