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Пошлины Трампа обрушат торговлю с рядом стран на 30−50%

Таможенные пошлины нового президента США Дональда Трампа, которые должны начать действовать с 4 февраля, приведут к падению торговли с Канадой и Мексикой вдвое, а с Китаем — минимум на треть. Такие расчеты привели опрошенные «Известиями» эксперты.

Источник: Reuters

Сейчас товарооборот Америки с соседними государствами составляет около $600 млрд и $800 млрд соответственно. По данным Всемирного банка, у Канады и Мексики экспорт существенно зависит от Штатов — на них приходится почти 80% поставок. Торговля с Китаем из-за новых пошлин уменьшится минимум на треть — в прошлом году она насчитывала $700 млрд.

Снижение товарооборота возможно, если страны не пойдут на какие-то компромиссы с США и не будут выполнять те или иные условия, например, по контролю за миграционным потоком, уточнил независимый эксперт Андрей Бархота.

«Чтобы принести плоды, тарифная политика должна действовать точечно — это аналог хирургического инструмента, а не кувалды. А вот сплошное повышение импортных пошлин для всех товаров, в том числе тех, которые имеют важное значение для американской промышленности, может принести больше вреда», — заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По словам научного сотрудника Института США и Канады РАН Дмитрия Володина, экономику РФ могут затронуть только пошлины, направленные против Пекина. С 2022 года у России практически отсутствует торговля с Канадой, а уровень товарооборота с Мексикой находится на низком уровне, уточнил специалист.