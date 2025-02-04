Пошлины Трампа обрушат торговлю с рядом стран на 30−50%

Сейчас товарооборот Америки с соседними государствами составляет около $600 млрд и $800 млрд соответственно. По данным Всемирного банка, у Канады и Мексики экспорт существенно зависит от Штатов — на них приходится почти 80% поставок. Торговля с Китаем из-за новых пошлин уменьшится минимум на треть — в прошлом году она насчитывала $700 млрд.