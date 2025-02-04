Politico: Британия наедеется избежать пошлин Трампа, увеличив закупки у США

По их информации, власти королевства намерены избежать втягивания в «глобальную торговую войну», которую может развязать Трамп. На фоне угроз американского лидера ввести импортные пошлины против ЕС Лондон уже несколько месяцев «обдумывает, как избежать такого же удара». Одним из вариантов, обсуждаемых британскими властями, стало наращивание объемов импорта газа и вооружений из США.
«Нам придется откуда-то брать газ, раз его добыча в Северном море сокращается», — комментирует ситуацию экс-глава британского министерства энергетики Квази Квартенг. По его словам, в ситуации, когда запасы газа у побережья Британии уменьшаются, рост импорта энергоресурсов в США стал бы «естественным» из-за отсутствия альтернатив. Издание напоминает, что и Трамп, отвечая на вопрос о том, как Европа может избежать введения пошлин, упоминал закупки американских нефти и газа.
Источники Politico полагают, что подобная «сделка» между Вашингтоном и Лондоном возможна, аналитики также допускают это. «Трамп хочет, чтобы Великобритания и другие европейские страны увеличили закупки американских энергоносителей, и это могло бы быть использовано в качестве разменной монеты», — считает старший экономист страховой компании Allianz Trade Максим Дарме. При этом издание отмечает, что рост импорта газа из США вызовет негативную реакцию со стороны экологов и представителей добывающей промышленности в регионе Северного моря.
На этом фоне собеседники издания отмечают, что речь в «сделке» может идти не только о закупках газа, но и об оборонном импорте Британии, в частности — об увеличении числа заказов американских истребителей F-35. По сообщениям источников газеты, увеличение закупок этих самолетов обсуждается в рамках «пересмотра оборонной стратегии» Соединенного Королевства. В то же время, по данным Politico, на сегодняшний день Лондон заказал лишь 48 истребителей из США, хотя в 2015 году планировал импортировать 138 самолетов.
В Великобритании и ЕС опасаются резкого увеличения пошлин на ввозимые в США европейские товары после вступления Трампа в должность президента США. Ранее он неоднократно заявлял, что пойдет на такой шаг, если Европа не увеличит объемы закупок нефти и газа у Соединенных Штатов. По словам американского лидера, он дал понять странам Евросоюза, что они должны «восполнить огромный дефицит» в торговых отношениях с США, иначе их ожидают «тарифы по полной программе».