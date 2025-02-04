Politico: Британия наедеется избежать пошлин Трампа, увеличив закупки у США

На этом фоне собеседники издания отмечают, что речь в «сделке» может идти не только о закупках газа, но и об оборонном импорте Британии, в частности — об увеличении числа заказов американских истребителей F-35. По сообщениям источников газеты, увеличение закупок этих самолетов обсуждается в рамках «пересмотра оборонной стратегии» Соединенного Королевства. В то же время, по данным Politico, на сегодняшний день Лондон заказал лишь 48 истребителей из США, хотя в 2015 году планировал импортировать 138 самолетов.