Песков: Европа вводит свою экономику в предкризисное состояние

Он отметил, что таким образом «в Европе сейчас доминирует милитаристский подход».
«Уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние. Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться и приведет к дальнейшему ухудшению экономики в Европе, это скажется на каждом европейце», — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что лидеры 27 стран ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) и главе дипломатии ЕС Кае Каллас разработать и представить в ближайшие месяцы стратегию по усилению европейской обороны и увеличению расходов на нее.
«И делается это вместо того, чтобы задуматься о том, нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией. Весьма недальновидное и пагубное для каждого европейца явление», — подчеркнул Песков.