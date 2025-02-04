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Песков: Европа вводит свою экономику в предкризисное состояние

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Увеличение Евросоюзом военных расходов вводит европейскую экономику в предкризисное состояние, это решение негативно скажется на каждом европейце. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что таким образом «в Европе сейчас доминирует милитаристский подход».

«Уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние. Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться и приведет к дальнейшему ухудшению экономики в Европе, это скажется на каждом европейце», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что лидеры 27 стран ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) и главе дипломатии ЕС Кае Каллас разработать и представить в ближайшие месяцы стратегию по усилению европейской обороны и увеличению расходов на нее.

«И делается это вместо того, чтобы задуматься о том, нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией. Весьма недальновидное и пагубное для каждого европейца явление», — подчеркнул Песков.