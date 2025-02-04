OMV заявила, что выиграла спор с «Газпром экспортом»

«3 января 2025 года Торговая палата Стокгольма вынесла решение в пользу OMV в арбитражном разбирательстве в связи с поставками по австрийскому контракту, присудив OMV компенсацию от “Газпром экспорта”. В свете этого благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн», — говорится в отчете OMV.
Сами требования к «Газпрому» на €48 млн австрийская компания частично зачла в счет своих обязательств по контракту еще 23 декабря 2024 года до завершения судебного процесса. OMV инициировала арбитраж в 2023 году, требуя возмещения убытков от «Газпром экспорта» «в связи с непредсказуемыми поставками» по контракту в Австрию.
При этом OMV разорвала контракт с «Газпромом», который действовал до 2040 года, в середине декабря из-за прекращения поставок со стороны российской компании в ноябре. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с «Газпром экспортом» €230 млн в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода «Северный поток» и в условиях недоступности газопровода Ямал — Европа из-за санкций.
Тем не менее в IV квартале прошлого года OMV успела получить около 8 Твт·ч (порядка 774 млн куб. м) российского газа. Теперь «OMV больше не имеет соглашений о поставках или коммерческих активов в России», заявила компания. Взыскание средств по контракту с «Газпромом» обеспечило положительный чистый эффект в IV квартале 2024 года и привело к увеличению операционных результатов OMV в области маркетинга газа примерно на €210 млн.
«Чтобы смягчить последствия такой остановки поставок газа из России, OMV за последние три года диверсифицировала свой портфель поставок газа и обеспечила значительные дополнительные долгосрочные транспортные мощности в Австрию. В результате, даже без будущих поставок газа от “Газпром экспорта”, OMV сможет выполнять свои обязательства по поставкам своим прямым потребителям», — утверждают в компании.