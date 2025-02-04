OMV заявила, что выиграла спор с «Газпром экспортом»

При этом OMV разорвала контракт с «Газпромом», который действовал до 2040 года, в середине декабря из-за прекращения поставок со стороны российской компании в ноябре. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с «Газпром экспортом» €230 млн в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода «Северный поток» и в условиях недоступности газопровода Ямал — Европа из-за санкций.