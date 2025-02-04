Банк России понизил официальный курс доллара на 5 февраля

Так, курс доллара понизили с 99,9433 рубля до 98,5336 рубля.
При этом курс евро регулятор повысил — с 102,4910 рубля до 102,6852 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня на среду — с 13,4095 рубля до 13,2985 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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