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Банк России понизил официальный курс доллара на 5 февраля

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 5 февраля 2025 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара понизили с 99,9433 рубля до 98,5336 рубля.

При этом курс евро регулятор повысил — с 102,4910 рубля до 102,6852 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня на среду — с 13,4095 рубля до 13,2985 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».