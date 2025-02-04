Объем запуска новых проектов в РФ в январе оказался минимальным за четыре года

«В январе 2025 года запущено строительство 2 млн кв. м многоквартирного жилья. Это на 13% меньше, чем в январе 2024 года. Объем запуска стал минимальным для января за последние четыре года», — отмечается в сообщении.
Предыдущий минимум был в январе 2021 года — 1,3 млн кв. м. Весь портфель строящегося жилья в России за первый месяц 2025 года снизился незначительно, на 1,3%, составив 113 млн кв. м на 1 февраля 2025 года. Такой объем примерно на 10−20% превосходит уровень на начало февраля 2020−2024 гг.
«Высокая ключевая ставка продолжает оказывать давление на рынок ипотеки и, как следствие, строительства. За три недели января объем выдачи ипотеки на 70% ниже, чем год назад. Вполне ожидаемо, что на фоне охлаждения спроса запуски новых проектов начали замедляться», — указывается в аналитических материалах.
При сохранении текущих ставок и слабого спроса произойдет снижение запусков новых проектов в этом году на 30−35% — до 30−35 млн кв. м, прогнозируют в ДОМ.РФ. Это, в свою очередь, приведет к снижению ввода начиная с 2027 года.
Действенным могло бы стать субсидирование ставок по проектному финансированию по новым проектам, которые еще не распроданы и по которым темпы продаж низкие, говорится в исследовании.