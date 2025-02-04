Объем запуска новых проектов в РФ в январе оказался минимальным за четыре года

Предыдущий минимум был в январе 2021 года — 1,3 млн кв. м. Весь портфель строящегося жилья в России за первый месяц 2025 года снизился незначительно, на 1,3%, составив 113 млн кв. м на 1 февраля 2025 года. Такой объем примерно на 10−20% превосходит уровень на начало февраля 2020−2024 гг.