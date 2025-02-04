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NYT: Европа за три года так и не смогла справиться с энергетическим кризисом

За три года с начала энергетического кризиса в Европе континент изменил способ генерации и хранения электроэнергии. Российский природный газ был заменен другими источниками, производство ветровой и солнечной энергии подскочило примерно на 50%, по всему континенту планируются новые атомные электростанции. Однако энергетическая безопасность Европы остается хрупкой: регион производит гораздо меньше природного газа, чем потребляет, и по-прежнему во многом зависит от других стран, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Зависимость от России

Согласно статье, цены резко выросли в 2022 году в том числе из-за опасений, что Россия полностью перекроет потоки газа в Европу.

Сейчас природный газ, который определяет стоимость электроэнергии, в Европе примерно в четыре раза дороже, чем в США. Высокие цены на энергоносители создают нагрузку на домохозяйства и предприятия, ослабляя экономику Европы.

По оценкам S&P Global Commodities Insights, усилия Европы по диверсификации источников газовых поставок снизят ее зависимость от российского газа с 35% в 2021 году до 8% в 2025 году. Но хотя крупнейшим поставщиком природного газа сейчас является Норвегия, Россия в 2024 году продолжила осуществлять крупные поставки сжиженного природного газа, уступая только США.

Как считают аналитики, определенные объемы дополнительного экспорта российского газа в Европу могут быть включены в качестве «пряника» для Владимира Путина, чтобы договориться об урегулировании конфликта на Украине.

Это стало бы серьезным ударом для американских экспортеров энергоносителей.

Дэвид Голдвин
спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам энергетики в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы

Решения в области возобновляемой энергии

Тем не менее, Европа активно ищет альтернативы российскому газу в сфере возобновляемой энергетики. До начала конфликта на Украине около трети электроэнергии в Европе вырабатывалось за счет возобновляемых источников энергии, что было обусловлено наращиванием ветровой и солнечной энергии. В 2024 году, по данным S&P Global Commodity Insights, благодаря ветряным и солнечным электростанциям впервые было получено больше электроэнергии, чем благодаря ископаемому топливу.

Но переход на возобновляемые источники энергии обходится Европе дорого.

Хотя общие цены на энергоносители снизились по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, тарифы на газ и электроэнергию остаются высокими. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году они в два раза превышали средний пятилетний показатель до начала боевых действий на Украине. Возобновляемые источники требуют крупные инвестиции, чтобы заполнить пробелы в периоды слабого ветра и солнца.

Глобальная конкуренция за газ

Самой большой альтернативой газу, поставляемому из России, на сегодняшний день является сжиженный природный газ, но и это относительно дорогой вариант.

Поскольку газ жизненно важен для промышленности, отопления и производства электроэнергии, отказ от российских поставок оказался проблематичным. За СПГ Европа конкурирует с Китаем и Южной Кореей. Недавно цены на СПГ взлетели до самого высокого уровня за год, что нанесло ущерб бизнесу и усугубило кризис стоимости жизни в Европе.

Крупнейшим источником СПГ были Соединенные Штаты, в основном терминалы на побережье Мексиканского залива, которые обеспечивают почти половину поставок в Европу. И сейчас в Европе наблюдается бум строительства терминалов для приема СПГ, особенно в Германии, где до энергетического кризиса их не было.

И примечательно то, что во время похолодания в январе несколько американских танкеров, перевозивших СПГ в Азию, изменили курс на Европу, где они могли бы получить большую прибыль.

Стоимость энергетического кризиса

Непомерные цены на газ способствовали резкому росту инфляции и привели к тому, что заводы, на которых работали тысячи европейцев, закрылись или переехали в страны с более дешевой энергией.

Ряд крупнейших европейских компаний сокращают свою деятельность. Немецкий химический гигант BASF заявил, что закроет часть производства в Людвигсхафене и одновременно анонсировал крупнейшие в своей истории иностранные инвестиции в Китае, где энергия почти на 70% дешевле, чем в Европе.

Высокие цены на природный газ привели к росту затрат на производство аммиака, важнейшего компонента удобрений. Yara International, производитель удобрений из Норвегии, останавливает производство аммиака на своем заводе в бельгийском Тертре, что может привести к потере более 100 рабочих мест. «Высокие цены на энергоносители являются серьезным вызовом для конкурентоспособности Европы», — признала пресс-секретарь Yara.

Энергетический кризис также привел к болезненному кризису стоимости жизни на континенте.

В Европе резко возросла так называемая энергетическая бедность: почти 10% населения сообщили, что не могут поддерживать тепло в своих домах, и все больше домохозяйств не платят по счетам за электроэнергию.

При этом общая добыча газа в Европе снизилась. Рост налогов сдерживает инвестиции в британское Северное море. Нидерланды закрывают некогда богатое месторождение «Гронинген» после того, как добыча спровоцировала землетрясения.

По оценкам S&P Global Commodity Insights, в 2024 году внутреннее производство газа в Евросоюзе и Великобритании составило менее 20% его потребления.

«Мы прошли пик кризиса. Но мы еще далеки от решения всех проблем», — считает Майкл Стоппард, руководитель отдела глобальной газовой стратегии компании S&P Global Commodity Insights.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.