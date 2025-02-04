NYT: Европа за три года так и не смогла справиться с энергетическим кризисом

Тем не менее, Европа активно ищет альтернативы российскому газу в сфере возобновляемой энергетики. До начала конфликта на Украине около трети электроэнергии в Европе вырабатывалось за счет возобновляемых источников энергии, что было обусловлено наращиванием ветровой и солнечной энергии. В 2024 году, по данным S&P Global Commodity Insights, благодаря ветряным и солнечным электростанциям впервые было получено больше электроэнергии, чем благодаря ископаемому топливу.