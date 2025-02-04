NYT: Европа за три года так и не смогла справиться с энергетическим кризисом

Зависимость от России
Согласно статье, цены резко выросли в 2022 году в том числе из-за опасений, что Россия полностью перекроет потоки газа в Европу.
По оценкам S&P Global Commodities Insights, усилия Европы по диверсификации источников газовых поставок снизят ее зависимость от российского газа с 35% в 2021 году до 8% в 2025 году. Но хотя крупнейшим поставщиком природного газа сейчас является Норвегия, Россия в 2024 году продолжила осуществлять крупные поставки сжиженного природного газа, уступая только США.
Как считают аналитики, определенные объемы дополнительного экспорта российского газа в Европу могут быть включены в качестве «пряника» для Владимира Путина, чтобы договориться об урегулировании конфликта на Украине.
Это стало бы серьезным ударом для американских экспортеров энергоносителей.
Решения в области возобновляемой энергии
Тем не менее, Европа активно ищет альтернативы российскому газу в сфере возобновляемой энергетики. До начала конфликта на Украине около трети электроэнергии в Европе вырабатывалось за счет возобновляемых источников энергии, что было обусловлено наращиванием ветровой и солнечной энергии. В 2024 году, по данным S&P Global Commodity Insights, благодаря ветряным и солнечным электростанциям впервые было получено больше электроэнергии, чем благодаря ископаемому топливу.
Хотя общие цены на энергоносители снизились по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, тарифы на газ и электроэнергию остаются высокими. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году они в два раза превышали средний пятилетний показатель до начала боевых действий на Украине. Возобновляемые источники требуют крупные инвестиции, чтобы заполнить пробелы в периоды слабого ветра и солнца.
Глобальная конкуренция за газ
Поскольку газ жизненно важен для промышленности, отопления и производства электроэнергии, отказ от российских поставок оказался проблематичным. За СПГ Европа конкурирует с Китаем и Южной Кореей. Недавно цены на СПГ взлетели до самого высокого уровня за год, что нанесло ущерб бизнесу и усугубило кризис стоимости жизни в Европе.
Крупнейшим источником СПГ были Соединенные Штаты, в основном терминалы на побережье Мексиканского залива, которые обеспечивают почти половину поставок в Европу. И сейчас в Европе наблюдается бум строительства терминалов для приема СПГ, особенно в Германии, где до энергетического кризиса их не было.
И примечательно то, что во время похолодания в январе несколько американских танкеров, перевозивших СПГ в Азию, изменили курс на Европу, где они могли бы получить большую прибыль.
Стоимость энергетического кризиса
Ряд крупнейших европейских компаний сокращают свою деятельность. Немецкий химический гигант BASF заявил, что закроет часть производства в Людвигсхафене и одновременно анонсировал крупнейшие в своей истории иностранные инвестиции в Китае, где энергия почти на 70% дешевле, чем в Европе.
Высокие цены на природный газ привели к росту затрат на производство аммиака, важнейшего компонента удобрений. Yara International, производитель удобрений из Норвегии, останавливает производство аммиака на своем заводе в бельгийском Тертре, что может привести к потере более 100 рабочих мест. «Высокие цены на энергоносители являются серьезным вызовом для конкурентоспособности Европы», — признала пресс-секретарь Yara.
Энергетический кризис также привел к болезненному кризису стоимости жизни на континенте.
При этом общая добыча газа в Европе снизилась. Рост налогов сдерживает инвестиции в британское Северное море. Нидерланды закрывают некогда богатое месторождение «Гронинген» после того, как добыча спровоцировала землетрясения.
«Мы прошли пик кризиса. Но мы еще далеки от решения всех проблем», — считает Майкл Стоппард, руководитель отдела глобальной газовой стратегии компании S&P Global Commodity Insights.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.