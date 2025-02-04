Новак поручил оценить влияние послаблений для металлургов на бюджет

«Вместе с тем на путях предприятий, на ближайших к ним станциях, а также на припортовых станциях скапливается большое количество невостребованных порожних вагонов, мешающих продвижению груженых потоков», — добавили в РЖД. В компании также напомнили, что в 2023—2024 годах неоднократно предлагали изменить правила перемещения порожних вагонов, не востребованных под погрузку. В частности, расширить список станций, разрешив отправку таких вагонов не только с припортовых терминалов, но и с площадок, прилегающих к предприятиям непрерывного цикла, включая металлургические и нефтеперерабатывающие заводы. Это дало бы металлургам возможность совместно с перевозчиком гибко управлять парком вагонов, своевременно освобождать пути от избыточного состава и предотвращать заторы.