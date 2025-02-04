Названа стоимость пенсионного балла в 2025 году

Она сказала, что для покупки пенсионных баллов следует заключить договор о добровольном пенсионном страховании с Социальным фондом. Это можно сделать через личный кабинет на сайте СФР, по почте или при личном визите в офис. Епифанова посоветовала заключать договор в начале года, так как чем позже это сделать, тем меньше страхового стажа будет учтено при уплате взносов за данный год.