Нарышкин подчеркнул лидерство РФ в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

«Преодолев немало преград на своем историческом пути, наша страна сумела не только победить голод, но и стать одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. Достаточно сказать, что по итогам 2024 года отечественный экспорт зерновых составил рекордные 72 млн т. Ведущая роль нашей страны в обеспечении глобальной продовольственной безопасности налагает на нас особую ответственность, побуждая осуществлять гуманитарные поставки в самые отдаленные части света», — заявил Нарышкин.
Нарышкин также напомнил, что в 2024 году Россия безвозмездно поставила 200 тыс. т зерна в шесть беднейших стран Африки, преодолевающих тяжелые последствия своего колониального прошлого.
По словам Нарышкина, положить конец голоду человечество сможет лишь общими усилиями и важными шагами в этой связи видятся, в частности, инициатива России по созданию Зерновой биржи БРИКС и проект Бразилии по учреждению глобального Альянса по борьбе с голодом и бедностью.
Ранее, в ноябре 2024 года, министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что Россия — третий в мире поставщик продовольствия с точки зрения объема продаваемой продукции. Она отметила, что РФ всегда была «зерновой страной», и теперь благодаря технологическим достижениям может производить еще больше пищевой продукции.