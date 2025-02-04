Нарышкин подчеркнул лидерство РФ в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

«Преодолев немало преград на своем историческом пути, наша страна сумела не только победить голод, но и стать одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. Достаточно сказать, что по итогам 2024 года отечественный экспорт зерновых составил рекордные 72 млн т. Ведущая роль нашей страны в обеспечении глобальной продовольственной безопасности налагает на нас особую ответственность, побуждая осуществлять гуманитарные поставки в самые отдаленные части света», — заявил Нарышкин.