Можно ли продать Эйфелеву башню. Видео

Именно это удалось Виктору Люстигу — человеку, который, кажется, мог продать что угодно. В 1925 году он убедил группу торговцев металлоломом, что башня требует дорогостоящего ремонта и ее решили снести и пустить на лом.
И вот один из бизнесменов, месье Пуассон, оказался настолько уверен в сделке, что передал Люстигу крупную сумму — около 70 тысяч франков! А когда понял, что его обманули, не осмелился заявить в полицию из опасения, что его поднимут на смех.
Более того, спустя всего несколько месяцев Люстиг снова провернул тот же трюк — и снова нашел лопуха-покупателя!
После этого мошенник перебрался в США и продолжил свою «карьеру» уже за океаном, почти 10 лет занимаясь подделкой долларов и нажив на этом целое состояние. Укрываться от полиции ему удавалось до тех пор, пока его не выдала обманутая любовница. В итоге король аферистов, который с легкостью продавал воздух, оказался в Алькатрасе, где и закончил свои дни.