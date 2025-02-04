Можно ли продать Эйфелеву башню. Видео

После этого мошенник перебрался в США и продолжил свою «карьеру» уже за океаном, почти 10 лет занимаясь подделкой долларов и нажив на этом целое состояние. Укрываться от полиции ему удавалось до тех пор, пока его не выдала обманутая любовница. В итоге король аферистов, который с легкостью продавал воздух, оказался в Алькатрасе, где и закончил свои дни.