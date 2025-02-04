Курсы доллара и евро почти сравнялись

По мнению рынков, угрозы Трампа о повышении тарифов носят характер давления, чтобы склонить торговых партнеров к уступкам, как это уже происходило в период его первого срока. Однако в этот раз первые законодательные инициативы были приняты довольно быстро, отметил инвестиционный стратег компании «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев.