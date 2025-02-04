Курсы доллара и евро почти сравнялись

Курс евро почти сравнялся с долларом. 3 февраля на биржевой платформе ICE стоимость евро снижалась до отметки 1,021 доллара, а к 21:00 по московскому времени того же дня курс составил 1,028 доллара. Ослабление европейской валюты связано с опасениями возможного начала торговой войны между США и Европейским союзом, отмечают «Ведомости».
Как писал Bloomberg, днем ранее евро упал до минимального уровня за последние два года. На закрытии торгов 2 февраля единая европейская валюта подешевела на 0,5%, достигнув отметки 1,0306 доллара — одного из самых низких значений с ноября 2022 года, отмечало издание.
Аналитики считают, что сближение курса евро и доллара объясняется политикой нового президента США Дональда Трампа. В декабре он выразил недовольство тем, что европейские страны недостаточно закупают нефтегазовую продукцию из США. В день своей инаугурации, 20 января, Трамп заявил журналистам о планах ввести импортные пошлины на товары из Европы, предварительно проведя консультации.
По мнению рынков, угрозы Трампа о повышении тарифов носят характер давления, чтобы склонить торговых партнеров к уступкам, как это уже происходило в период его первого срока. Однако в этот раз первые законодательные инициативы были приняты довольно быстро, отметил инвестиционный стратег компании «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев.
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