Каким будет курс рубля 5 февраля 2025: прогноз эксперта

На валютном рынке во вторник рубль держался достаточно стабильно, юань на биржевых торгах перемещался между 13,2−13,3, доллар на межбанке колебался чуть ниже 100. Геополитика пока не дает четких сигналов, нефть застряла в середине диапазона $70−80. В то же время спрос на валюту под импорт сезонно слаб, ключевая ставка остается высокой, за рубль также играют продажи валюты в рамках бюджетного правила и меры валютного контроля. Если в середине недели новостной фон не принесет сюрпризов, то можно ожидать сохранения юаня в области 13,2−13,5, доллара — 98−101 рублей.