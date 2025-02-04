Каким будет курс рубля 5 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль слегка укреплялся, цены на нефть Brent опустились ниже $75 за баррель.
Внешний фон при этом улучшился. Президент США Дональд Трамп отложил на месяц введение 25%-ных пошлин на товары из Канады и Мексики после того, как две страны согласились принять более жесткие меры по борьбе с нелегальной миграцией.
Завтра инвесторы обратят внимание на публикации январских индексов деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая (Caixin), еврозоны и США. На российском рынке Русагро обнародует операционные результаты за 4 квартал и весь 2024 г. Вечером среды Росстат представит недельные данные по темпам роста потребительских цен. Они важны в аспекте предстоящего 14 февраля заседания Центробанка по ключевой ставке.
В отсутствие новых геополитических вводных боковая динамика может сохраняться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 февраля — 2900−3000 п.
На валютном рынке во вторник рубль держался достаточно стабильно, юань на биржевых торгах перемещался между 13,2−13,3, доллар на межбанке колебался чуть ниже 100. Геополитика пока не дает четких сигналов, нефть застряла в середине диапазона $70−80. В то же время спрос на валюту под импорт сезонно слаб, ключевая ставка остается высокой, за рубль также играют продажи валюты в рамках бюджетного правила и меры валютного контроля. Если в середине недели новостной фон не принесет сюрпризов, то можно ожидать сохранения юаня в области 13,2−13,5, доллара — 98−101 рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».