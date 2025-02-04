Короткие займы: что будет с микрокредитованием в этом году

Доступ ограничен
По данным «Скоринг бюро», в декабре 2024 года доля займов от микрофинансовых организаций (МФО) в общем объеме выдач кредитов выросла до рекордных 70%. Это рекорд как минимум с 2021 года.
Рост доли микрозаймов эксперты в первую очередь связывают с ограниченным доступом к традиционным банковским продуктам для многих слоев населения. Сказывается и оперативность в выдаче займов, характерная для МФО.
— Требования к заемщикам ужесточаются, но потребность граждан в заемных средствах не исчезла. Это провоцирует более частое обращение физлиц за микрозаймами. То есть параллельно сокращается число оформленных договоров в банках и увеличивается количество обращений в МФО, — отмечает Юрий Исаев, аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank.ru.
Ставки микрозаймов в течение года практически не менялись. Законодательством определен максимальный размер — 0,8% в день. Ведущие МФО вплоть до IV квартала 2024 года предлагали среднесрочные займы (до 100 тыс. рублей на срок до одного года) по ставкам до 0,3−0,6% в день. Средние суммы микрозаймов коротких займов «до зарплаты» в течение года варьировались в диапазоне 9,5−10,2 тыс. рублей. Причем к концу года размер среднего одобренного займа немного вырос, сообщили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру».
Доверие выросло
Эксперты указывают и на то, что доверие к этому сегменту у населения выросло: cказались различные регуляторные ограничения, введенные Банком России в отношении микрофинансовых организаций.
— В последние годы политика ЦБ относительно микрофинансистов была достаточно радикальной — снижалась максимальная ставка, сумма переплат, ужесточались требования регулятора относительно взыскания проблемных долгов. Компании, использующие серые схемы работы, вынуждены были уйти с рынка, вследствие чего он стал более прозрачным, — указывает Антон Михайлов, гендиректор юридической компании «Банкрот-Сервис».
Банковские МФО
В сектор МФО в основном перетекают «отказники» банков. В банковском секторе в последние 12 месяцев из-за «закручивания гаек» в регулировании доля отказов по заявкам составила 20%. То есть банки выносят положительное решение для одного из пяти обратившихся, говорит Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру». Для тех, кому срочно нужны деньги, обращение в МФО остается единственным способом их получить.
При этом, как поясняет Андрей Пономарев, гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir, основным драйвером роста выдачи займов стали банковские МФО, на которые сейчас приходится более половины рынка.
— Из-за регуляторных ограничений уровень одобрения кредитов снижается, но банки не хотят терять клиентов, поэтому перенаправляют «отказной» трафик в собственные МФО, где критерии отбора заемщиков менее строгие. Также благодаря материнским структурам банковские МФО имеют хорошее фондирование, что особенно немаловажно в условиях высокой ключевой ставки. Проще говоря, у них есть средства для интенсивного развития, — указывает аналитик.
В рамках банковских групп стали активнее работать аффилированные МФО. Таким образом банкиры перераспределяют потоки клиентов. Схема позволяет банкам не терять заемщиков- «отказников», которые не проходят по платежеспособности «сито» банковского андеррайтинга на потребкредитование, добавляет Ирина Андриевская.
Радикальные изменения
Такая тенденция, как полагают эксперты, сохранится и в дальнейшем, однако в 2025 году рынок микрозаймов несколько притормозит. Это связано с новыми регуляторными ограничениями, которые заметно повлияют на рынок микрофинансирования.
Это закон о самозапрете, снижение максимальной суммы переплат со 130 до 100% от тела долга, запрет на новацию договора потребкредитования, изменение порядка расчета величины среднемесячного платежа физлица по заключенному договору займа (кредита), введение дополнительных требований к формированию кредитных историй, перечисляет Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ».
Одним из главных нововведений станет запрет ЦБ на выдачу одному клиенту больше двух займов. Первый этап стартует в 2025 году, а в целом реформирование продлится в ближайшие три года. По мнению экспертов и игроков рынка, это ключевое ограничение повлечет для сегмента микрокредитования радикальные изменения.
— Не исключаем ужесточение показателей МПЛ по каждой из категорий. Ограничение одновременно действующих займов до одного — это крайне суровая мера и, на мой взгляд, абсолютно излишняя. Подобные изменения могут привести к недоступности личного фондирования у потребителей и в конечном итоге к повышению спроса на услуги нелегальных кредиторов, — считает Валерий Нечаев, директор претензионного отдела МФК «Джой Мани».
Однако по задумке регулятора в результате сократится количество закредитованных заемщиков. Так, по данным ЦБ, в 2024 году каждый шестой клиент МФО имел два займа, а каждый десятый — пять и больше. В 2025 году эта статистика будет меняться.
Тем не менее хотя прогнозируемые темпы роста рынка будут ниже, чем в прошлом году, спрос на микрозаймы сохранится на достаточно высоком уровне, считают наблюдатели. Этому будет способствовать cтагнация доходов населения, ужесточение кредитования в банках и растущая потребность в заемных средствах.