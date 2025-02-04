Короткие займы: что будет с микрокредитованием в этом году

Ставки микрозаймов в течение года практически не менялись. Законодательством определен максимальный размер — 0,8% в день. Ведущие МФО вплоть до IV квартала 2024 года предлагали среднесрочные займы (до 100 тыс. рублей на срок до одного года) по ставкам до 0,3−0,6% в день. Средние суммы микрозаймов коротких займов «до зарплаты» в течение года варьировались в диапазоне 9,5−10,2 тыс. рублей. Причем к концу года размер среднего одобренного займа немного вырос, сообщили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру».