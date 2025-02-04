Китай ввел ответные меры на американские пошлины

«Одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США», — указано в документе.
С 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.
В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.
Кроме того, Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР.
Также Пекин вводит экспортный контроль товаров, связанных с некоторыми редкими металлами, в частности, с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта. В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры, а МИД республики напомнил, что «в торговой и тарифной войне нет победителей».
Кроме того, под давлением США Панама отказалась продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».