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Китай ввел ответные меры на американские пошлины

ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.

Источник: Reuters

«Одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США», — указано в документе.

С 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.

В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.

Кроме того, Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР.

Также Пекин вводит экспортный контроль товаров, связанных с некоторыми редкими металлами, в частности, с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта. В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры, а МИД республики напомнил, что «в торговой и тарифной войне нет победителей».

Кроме того, под давлением США Панама отказалась продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».