Китай добавил в список ненадежных организаций компании PVH и Illumina

Китай ввел санкции против этих предприятий «в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития». В заявлении ведомства говорится, что PVH и Illumina нарушали рыночные принципы, прерывали сделки с китайскими компаниями, принимали дискриминационные меры против компаний из КНР и «нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний».