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Китай добавил в список ненадежных организаций компании PVH и Illumina

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китай добавил в список ненадежных организаций американские компании PVH и Illumina. Об этом заявило Минкоммерции КНР.

Источник: Freepik

Китай ввел санкции против этих предприятий «в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития». В заявлении ведомства говорится, что PVH и Illumina нарушали рыночные принципы, прерывали сделки с китайскими компаниями, принимали дискриминационные меры против компаний из КНР и «нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний».

PVH Corp. — владелец брендов одежды Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Компания участвовала в бойкоте продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Illumina — американская биотехнологическая компания.