Казахстан примет меры для компенсации перепроизводства нефти по ОПЕК+

АСТАНА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана примут меры в 2025—2026 годах для компенсации перепроизводства нефти в 2024 году в рамках договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
«В свете вчерашнего 58-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+. Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, «Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права».
3 февраля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал изменять решения по добыче нефти, принятые на встрече альянса 5 декабря 2024 года. Тогда страны ОПЕК+ в том числе договорились продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн баррелей в сутки на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.