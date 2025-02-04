Казахстан примет меры для компенсации перепроизводства нефти по ОПЕК+

3 февраля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал изменять решения по добыче нефти, принятые на встрече альянса 5 декабря 2024 года. Тогда страны ОПЕК+ в том числе договорились продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн баррелей в сутки на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.