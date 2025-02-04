Калифорнийские виноделы предупредили об ущербе из-за пошлин США и Канады

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая. В число товаров также вошел алкоголь. Для Мексики и Канады тарифы должны были составить 25%, для Китая — 10%. Предполагалось, что новые пошлины начнут действовать с 4 февраля. В качестве ответной меры канадские власти пообещали ввести ответные пошлины в отношении товаров из США, крупнейшие провинции Канады заявили о том, что снимут с продажи американский алкоголь. Введение новых пошлин в действие было приостановлено после разговора Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.