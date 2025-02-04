Калифорнийские виноделы предупредили об ущербе из-за пошлин США и Канады

Организация Wine Institute была основана в 1934 году. Она объединяет более 1 тыс. виноделов Калифорнии.
Как заявил Роберт Кох, президент и генеральный директор Wine Institute, Канада является важнейшим экспортным рынком для американских вин с розничными продажами более $1,1 млрд в год.
«Вино является одним из наиболее высокодоходных сельскохозяйственных экспортных товаров США, поэтому любая потеря доступа к канадскому рынку нанесет ущерб всему винному сектору США. Наши винодельни потратили десятилетия на создание доли рынка и лояльности к бренду по всей Канаде. Эти действия ставят все это под угрозу», — уточнил он.
По словам Коха, организация Wine Institute призывает правительства США и Канады работать вместе, чтобы «разрешить этот спор как можно скорее и минимизировать экономический ущерб».
1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая. В число товаров также вошел алкоголь. Для Мексики и Канады тарифы должны были составить 25%, для Китая — 10%. Предполагалось, что новые пошлины начнут действовать с 4 февраля. В качестве ответной меры канадские власти пообещали ввести ответные пошлины в отношении товаров из США, крупнейшие провинции Канады заявили о том, что снимут с продажи американский алкоголь. Введение новых пошлин в действие было приостановлено после разговора Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.