Глава Минфина США заверил, что DOGE не контролирует систему федеральных платежей

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент заверил, что ведомство по повышению эффективности работы правительства страны (DOGE) не контролирует федеральную платежную систему. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на законодателей.
По их словам, Бессент сделал соответствующее заявление на закрытой двухчасовой встрече с конгрессменами-республиканцами из комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам. «Минфин контролирует платежную систему Минфина», — заявил газете законодатель Энди Барр (от штата Кентукки). По его словам, команда Илона Маска сосредоточена на «наблюдении за процессом, чтобы убедиться в отчетности, прозрачности и отслеживаемости, а также в том, что платежи не теряются, вызывая утечку средств налогоплательщиков».
Председатель комитета Френч Хилл (от штата Арканзас) отметил, что задачей DOGE будет составление рекомендаций по повышению эффективности работы Минфина, в том числе в части использования информационных технологий для борьбы с мошенничеством и точности и своевременности платежей.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Бессент предоставил команде Маска доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов.
Маск был назначен президентом США Дональдом Трампом руководителем ведомства под названием DOGE — Department of Government Efficiency. Как уточнял ранее телеканал NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства — для создания подобного ведомства требуется одобрение Конгресса США. Трамп заявлял, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне».