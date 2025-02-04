Глава Минфина США заверил, что DOGE не контролирует систему федеральных платежей

По их словам, Бессент сделал соответствующее заявление на закрытой двухчасовой встрече с конгрессменами-республиканцами из комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам. «Минфин контролирует платежную систему Минфина», — заявил газете законодатель Энди Барр (от штата Кентукки). По его словам, команда Илона Маска сосредоточена на «наблюдении за процессом, чтобы убедиться в отчетности, прозрачности и отслеживаемости, а также в том, что платежи не теряются, вызывая утечку средств налогоплательщиков».