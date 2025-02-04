ЕС и Молдавия согласовали стратегию полной интеграции в энергорынок объединения

«Сегодня Еврокомиссия и Республика Молдавия согласовали двухлетнюю всеобъемлющую стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдавии. Она преследует двойную цель: отвязать Молдову от ненадежности поставок российской энергии и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС», — говорится в заявлении ЕК. Согласно стратегии, как отмечает ЕК, «общая поддержка Молдавии составит €250 млн на 2025 год, из которых €100 млн будут предоставлены ЕС к середине апреля».