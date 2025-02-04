Эксперт по отделке объяснил, как сэкономить на ремонте квартиры

«Желательно при этом учитывать, чтобы рекомендуемая бригада выполняла ранее для ваших друзей те же виды работ, которые вам нужны, так будет ниже шанс разочароваться в качестве. Приятным бонусом может стать более низкая стоимость работ, если вы пригласите бригаду “по знакомству”, — подытожил эксперт по отделке.