Эксперт по отделке объяснил, как сэкономить на ремонте квартиры

По словам специалиста, которые приводит NEWS.ru, благодаря такому подходу удастся избежать лишних расходов и не оформлять кредит.
«Оцените свои финансовые возможности: обозначьте для себя максимальную сумму, которую вы готовы потратить. Так вы обезопасите себя от оформления незапланированных кредитных договоров. В смете важную часть занимает оплата работы ремонтной бригады. Если вы планируете несложный косметический ремонт, можно сэкономить на строительной бригаде, выполнив ремонт самостоятельно», — отметил эксперт.
Орехов предложил искать мастеров по рекомендациям друзей и знакомых, которые недавно сделали ремонт, и привлекали к этому профессиональных рабочих. Он уверен, что так можно найти проверенных специалистов, которые сделают работу качественно.
«Желательно при этом учитывать, чтобы рекомендуемая бригада выполняла ранее для ваших друзей те же виды работ, которые вам нужны, так будет ниже шанс разочароваться в качестве. Приятным бонусом может стать более низкая стоимость работ, если вы пригласите бригаду “по знакомству”, — подытожил эксперт по отделке.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».