Египет стал ведущим покупателем российской пшеницы

По итогам первой половины сельхозгода 2024/25 (с июля по декабрь 2024 года) Египет занял первое место среди крупнейших импортеров российского зерна, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Союза экспортеров и производителей зерна, а также аналитического центра «Русагротранс». Согласно информации последнего, объем закупок российской пшеницы Египтом за этот период увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5,45 млн тонн.
В Союзе экспортеров конкретные объемы поставок не уточняются, однако отмечается, что основные покупатели российского зерна в указанный период — это Египет, Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Пшеница остается ключевым зерновым продуктом, который экспортируется из России. В общей сложности, по данным Союза, за июль — декабрь 2024 года Россия отправила за границу 37 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых пшеница составила 30 млн тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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