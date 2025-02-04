Египет стал ведущим покупателем российской пшеницы

В Союзе экспортеров конкретные объемы поставок не уточняются, однако отмечается, что основные покупатели российского зерна в указанный период — это Египет, Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Пшеница остается ключевым зерновым продуктом, который экспортируется из России. В общей сложности, по данным Союза, за июль — декабрь 2024 года Россия отправила за границу 37 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых пшеница составила 30 млн тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.