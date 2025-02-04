Долга путь: закредитованность россиян снизилась впервые за 2,5 года

В декабре общий объем кредитов россиян снизился впервые с мая 2022 года, выяснили «Известия». Это значит, что граждане погасили больше долгов, чем набрали за этот месяц. Размер ссуд населения упал на 192 млрд рублей, до 36,9 трлн. Рекордно высокая ставка Банка России и количественные ограничения на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой наконец начали действовать, отмечают эксперты. Это положительная тенденция, потому что она поможет замедлить рост цен в стране. Ждать ли на фоне таких показателей скорого снижения и ставки ЦБ — в материале «Известий».