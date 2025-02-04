Долга путь: закредитованность россиян снизилась впервые за 2,5 года

В декабре общий объем кредитов россиян снизился впервые с мая 2022 года, выяснили «Известия». Это значит, что граждане погасили больше долгов, чем набрали за этот месяц. Размер ссуд населения упал на 192 млрд рублей, до 36,9 трлн. Рекордно высокая ставка Банка России и количественные ограничения на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой наконец начали действовать, отмечают эксперты. Это положительная тенденция, потому что она поможет замедлить рост цен в стране. Ждать ли на фоне таких показателей скорого снижения и ставки ЦБ — в материале «Известий».
Долги россиян снижаются
Общий объем кредитов населения в декабре 2024-го уменьшился на 192 млрд, до 36,9 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Это первое снижение с мая 2022-го. Тогда показатель уменьшился на 41 млрд, а месяцем ранее — на 230 млрд рублей.
Это значит, что граждане погасили больше долгов, чем набрали за этот месяц. Закредитованность населения наконец начала снижаться, хотя пока и незначительно, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
В ЦБ подтвердили «Известиям», что розничный кредитный портфель сократился в декабре. Однако в разрезе по банковским продуктам снизилась только задолженность по необеспеченным ссудам — на 271 млрд, добавили в пресс-службе Банка России. А ипотека и автокредитование продолжили расти.
В регуляторе пояснили: замедление выдач связано с жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политикой (то есть высокой ставкой и, например, количественными ограничениями по выдаче необеспеченных ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой). А также с отсутствием масштабной господдержки ипотеки после июля 2024-го. Тогда отменили льготную программу на новостройки под 8%, которая действовала с 2020 года, и ужесточили условия по семейной ипотеке.
Основная причина снижения объема кредитов россиян впервые за 2,5 года — это значительное повышение ключевой ставки в конце октября, до рекордного 21%, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он добавил: после этого полная стоимость потребительского займа в коммерческих банках выросла в среднем до 37% годовых.
К концу года регулятор также ужесточил количественные ограничения по выдаче необеспеченных ссуд уже закредитованным клиентам. В VI квартале 2024-го банкам разрешалось выдавать такие займы россиянам с показателем долговой нагрузки более 80% (то есть тем, кто тратит свыше 80% дохода на погашение долгов). Но доля подобных ссуд в общем объеме выдач не может превышать 3%. А кредиты наличными гражданам, которые тратят на выплату долгов от 50% до 80% дохода, должны занимать долю максимум в 15%.
Из-за этого число рискованных заемщиков в новых выдачах растет не так быстро, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Она добавила: доля россиян с высокой долговой нагрузкой (то есть выше 50%) в общем портфеле остается пока еще значительной, но постепенно сокращается.
На фоне таких «закруток» ЦБ выдачи ссуд во втором полугодии начали снижаться, отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
— Сейчас мы видим спад на рынке потребительского кредитования. Рынок идет ровно в ту сторону, куда его направляет регулятор, — подчеркнул он.
При этом в декабре объем оформляемых займов упал на 10% к ноябрю. Это стало самым низким уровнем кредитования за последние два года, отметил Владимир Чернов.
Когда ЦБ снизит ставку
Снижение объема кредитов населения может указывать на несколько вещей, считает управляющий директор управления разработки и продвижения кредитных продуктов «Ренессанс Банка» Татьяна Дворецкая. Первая — люди действительно стали меньше брать ссуд, потому что хотят уменьшить долги и более ответственно подойти к финансам. Вторая — это опасения из-за недостаточно стабильной экономической ситуации. И третья — это изменение финансовых привычек. Люди видят смысл копить, размещая деньги на вкладах под высокий процент.
— Замедление кредитования в России можно считать положительной тенденцией потому, что на этом фоне ожидается охлаждение инфляции в стране. Для этого ЦБ и ужесточал монетарную политику и условия выдачи займов, — заявил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
По его мнению, тренд по замедлению кредитования продлится как минимум до второго полугодия 2025-го. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич согласился: в таких условиях по итогам года прирост портфеля составит примерно 10% против 11,2% в 2024-м.
В то же время риски высокой закредитованности всё еще сохраняются, предупредил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Особенно у тех, у кого уже есть значительные долги. Если уровень доходов не растет, а цены повышаются, то это может привести к проблемам с обслуживанием кредитов.
Отчасти ЦБ уже достиг цели снизить спрос на кредитование, отметил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. Однако скорого снижения ключевой ставки ждать не стоит, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. По его словам, на фоне давления бизнеса и депутатов в случае замедления инфляции ЦБ может начать цикл уменьшения ключевой не раньше второго полугодия 2025-го.
Сезонно скорректированные темпы роста цен в пересчете на год в конце 2024-го составили 14%, а в начале нынешнего снизились до 12−13%, отметил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Однако предстоит еще долгий путь к целевому уровню в 4%. Вероятно, ЦБ пока будет сохранять ставку на уровне 21%, ожидает эксперт.
Раньше весны серьезных движений ждать не стоит, сказала Анна Землянова из Совкомбанка. По ее словам, Банк России может даже оставить ключевую на нынешнем уровне на весь год.